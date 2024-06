Russell došao do pobjede u Austriji nakon nevjerojatnog raspleta utrke!

Podijeli :

Šokantna utrka u Austriji!

George Russell ostvario je šokantnu pobjedu na Red Bull Ringu nakon što su se Max Verstappen i Lando Norris sudarili u završnici utrke što je prva Mercedesova pobjeda od 2022. dok su Oscar Piastri i Carlos Sainz upotpunili pobjedničko postolje.

Verstappen je uvjerljivo vodio dvije trećine utrke, ali spora promjena guma od 6.5 sekundi otvorila je vrata Norrisu koji ga je sustigao i krenuo napadati u posljednjih dvadeset krugova.

Verstappen je uspješno odbijao Norrisove napade nakon što je Britanac nakratko prestigao Nizozemca, ali je izašao van granica staze u trećem zavoju i vratio poziciju.

Ali kad je Norris prestigao Verstappena na istom mjestu i ostao unutar granica staze Verstappen je izašao široko, smatrajući da ga je Norris izgurao.

Krug kasnije na istom mjestu Verstappen pokriva unutarnju stranu, ali u zoni kočenja se pomiče prema van gdje je bio Norris i dolazi do sudara u kojem su obojici pukle gume.

To je otvorilo vrata Russellu koji je došao do pobjede, Verstappen se oporavio do petoga mjesta, a Norris je imao prevelika oštećenja da bi nastavio utrku.

Piastri je na novijim i mekšim gumama sustizao Russella, ali nije imao dovoljno krugova da lansira napad za pobjedu i morao se zadovoljiti još jednim drugim mjestom ove sezone nakon Monaka.

Sainz je bio treći za Ferrari u vikendu u kojem su opet imali četvrti najbrži bolid, a Hamilton je bio četvrti s 23 sekunde zaostatka za momčadskim kolegom.

Verstappen je nakon kontakta s Norrisom uzeo soft gume na kojima je odvozio najbrži krug, ali Alonso je u pretposljednjem krugu vozio još brže i uzeo mu dodatan bod pa je Nizozemac osvojio deset bodova za peto mjesto, unatoč kazni od deset sekundi za sudar s Norrisom.

Hulkenberg je ostvario rezultat sezone za sebe i Haas na šestom mjestu dok je Perez imao još jednu lošu utrku i završio tek sedmi s gotovo minutom zaostatka za pobjednikom.

Magnussen je osmim mjestom donio još četiri boda za Haas, a Ricciardo je devetim mjestom tek drugi puta ove sezone došao do bodova za RB.

Gasly je završio deseti i osvojio posljednji bod na današnjoj utrci za Alpine pobijedivši Leclerca koji je oštetio prednje krilo u kontaktu s Piastrijem u prvom zavoju prvoga kruga zbog čega je morao odmah u boks.

Iduća utrka vozi se za tjedan dana na Silverstoneu.

