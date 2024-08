Red Bull brani Pereza: ‘Biti Maxov kolega nije najljepša stvar u F1’

Podijeli :

Hasan Bratic/DeFodi Images via Guliver Image

Red Bullov motorsport savjetnik Helmut Marko objasnio je zašto momčad još uvijek vjeruje Sergiju Perezu unatoč razočaravajućem nizu rezultata i podsjeća da biti momčadski kolega Maxa Verstappena ‘nije najljepša stvar u Formuli 1’ zbog njegovoga izvanrednog talenta.

Perez se muči s formom nakon dobroga početka sezone, ali unatoč sve većoj prijetnji McLarena u borbi konstruktora Red Bull je odlučio zadržati Meksikanaca u ostatku sezone, prenosi MaxF1.net.

Marko je bio jedan od žešćih Perezovih kritičara i nakon posljednje utrke u Belgiji rekao je da je imao očajnu utrku koju je s druge startne pozicije završio tek sedmi, ali da je on i dalje trenutno najbolja Red Bullova opcija.

“Vjerujemo da to možemo preokrenuti i učiniti bolid stabilnijim za njega”, rekao je Marko za ESPN.

“Biti Maxov momčadski kolega nije najljepša stvar u Formuli 1. Checo ima svoje zasluge, pobjeđivao je na utrkama.”

“Naša rasprava [nakon VN Belgije] nije bila samo o vozačima, riječ je o redovitim raspravama o tome što možemo učiniti da poboljšamo situaciju. Moramo pokušati učiniti bolid lakšim za vožnju. Što je teži za vožnju, to je veća razlika u odnosu na Maxa jer je on tako izvanredan talent. Ako stražnji dio pobjegne, on neće podići gas, on će samo reći, ‘da, malo je nervozan’, a Checo kaže ‘teško je’ ili ‘ne može se voziti’.”

“Dakle, biti pored Maxa druga je priča. Pa smo rekli da ćemo pokušati učiniti bolid lakšim za vožnju, postići bolji balans, što je također nešto što Max želi, a najbolja stvar je nastaviti s Checom i nadati se da će on…”

“Glavni problem su usponi i padovi. Imao je neke vrlo dobre rezultate, vrlo dobre izvedbe, a onda je sljedeći dan bio pola sekunde iza Maxa.”

Unatoč brojnim poboljšanjima na RB20 od početka sezone, koja doduše nisu bila tako učinkovita kao kod McLarena i Mercedesa, postoje nagađanja da momčad razmišlja o vraćanju na staru specifikaciju aero paketa za Pereza, na specifikacije koje je imao na početku sezone kada je bio značajno bliže Verstappenu i završavao drugi iza momčadskoga kolege u Bahrainu, Džedi i Japanu.

‘Ricciardo zasad nije pokazao da je zaslužio voziti za Red Bull’

Marko se dotaknuo i situacije u momčadi RB-a gdje se ni Tsunoda ni Ricciardo nisu nametnuli kao Perezove zamjene.

“Daniel je stavljen u bolid da ako bude značajno brži od Yukija da ga se vrati u Red Bull,” kaže Marko.

“Ali i on je imao uspone i padove. Dakle, do sada nije ispunio kriterije da bude vozač Red Bulla.”