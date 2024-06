Hrvat u debitantskom nastupu uspio završiti najopasniju utrku na svijetu

Podijeli :

Moto Puls

Loris Majcan uspio je završiti glavnu utrku Isle of Man TT.

Isle of Man TT je najopasnija utrka na svijetu u kojoj je dosad život izgubilo 269 ljudi.

Hrvatski motociklist Loris Majcan (28) na Isle of Man TT utrci natječe se u kategoriji SuperSport, a u svom debitanskom nastupu ovaj je Zagrepčanin završio na 43. mjestu od njih 60 u glavnoj utrci.

U utrci su se vozila četiri kruga, a Majcan je najbrži krug odvezao za 19 minuta i 36 sekundi, što je dvije minute sporije od pobjednika Michaela Dunlopa.

Prije same utrke Majcan je imao problema s motorom, otkazale su mu električne instalacije, pa kasnije i kompletna mašina. Ukupno su na servisu motora Majcan i njegova ekipa radili 16 sati. No, sada se sve to isplatilo.