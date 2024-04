Ogier, Neuville i ostatak elite spremaju se za start Croatia Rallyja

Podijeli :

DPPI/Panoramic via Guliver Images

Usporedno s posljednjim organizacijskim pripremama za ovogodišnji WRC Croatia Rally, koji će se od 18. do 21. travnja održati na području pet hrvatskih županija i Grada Zagreba, natjecateljski timovi i posade već počinju pristizati u Hrvatsku.

Ovih dana tvorničke posade Toyote, M-Sporta i Hyundaija, ali i timovi koji se natječu u klasama WRC2, WRC3 i Junior WRC počinju testiranja na stazama koje svojom konfiguracijom odgovaraju trasama brzinskih ispita na kojima će se za dva tjedna održati natjecanje.

Hrvatski asfalt iskušavaju najveće zvijezde rallyja poput osmerostrukog svjetskog prvaka Sebastiena Ogiera, Thierryja Neuvillea, Elfyna Evansa, Otta Tanaka te nadolazećeg talenta Adriena Fourmauxa.

I dok sada, za početak voze samo “testne dionice”, upoznavanje sa “službenim dionicama” brzinskih ispita započet će nekoliko dana uoči službenog početka WRC Croatia Rallyja.

Službeni program Croatia Rallyja za publiku kreće u četvrtak, 18. travnja probnim brzincem, tzv. shakedownom pokraj Okića od 9 do 15 sati, dok od 18:30 slijedi svečani start na Zagrebačkim fontanama.

Potom od petka do nedjelje posade kreću u lov na što bolji plasman kroz 20 brzinskih ispita. Veliko finale očekuje se na dionici Zagorska Sela – Kumrovec, u nedjelju 21. travnja, nakon čega slijedi ceremonijalni cilj ispred zgrade INE u Novom Zagrebu.

Novost u ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u rallyju je sustav bodovanja. Umjesto dosadašnjeg: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, koristi se novi princip: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 za plasman na završetku subotnjeg dijela natjecanja.

Ako posada ne završi cijelu rutu rallyja neće osvojiti bodove koji će biti dodijeljeni idućoj posadi u plasmanu. Uvedeno je i zasebno bodovanje za nedjeljne brzinske ispite za najbržih sedam posada: 7-6-5-4-3-2-1.

Bodovi na Wolf Power Stageu i dalje se dodjeljuju za najbržih pet vozača po sustavu 5-4-3-2-1. Tako se izbjegava uobičajena praksa vozača koji su nedjeljne brzince znali voziti u sporijem tempu čuvajući automobil i gume samo za Power Stage, a što će zasigurno doprinijeti dodatnoj atraktivnosti prvenstva i pojedinih natjecanja.

“Nema sumnje kako će ovogodišnji WRC Croatia Rally biti najveći, ali svakako i najuzbudljiviji do sada. Za titulu najboljih na brzinskim ispitima Croatia Rallyja natječu se trenutno najveći – Neuville, Evans, Ogier, Tanak, Katsuta, Fourmaux… To su vozači i posade kod kojih ćemo razlike u finalnom vremenu mjeriti u desetinkama i koji će publiku držati napetom od prvog do posljednjeg zavoja. Svi oni imaju isti zadatak – što uspješnije odgovoriti na izazove koje pred njih stavljaju naši brzinski ispiti za koje i WRC kao i svi vozači kažu kako su jedni od najzahtjevnijih ali i najuzbudljivijih od svih ispita na WRC natjecanjima diljem svijeta”, najavio je Daniel Šaškin, predsjednik organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Ispred nas je četvrto izdanje WRC Croatia Rallyja, a dosadašnji pobjednici su bili Francuz Sebastien Ogier (2021), Finac Kalle Rovanpera (2022) i Britanac Elfyn Evans (2023).