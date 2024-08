Norris je već od petoga kruga znao da će pobijediti

Podijeli :

Lando Norris kaže da je već u vrlo ranoj fazi VN Nizozemske znao da će pobijediti s obzirom da Max Verstappen nije mogao izgraditi prednost nakon preuzimanja vodstva na startu utrke.

Norris je u subotu osvojio uvjerljiv pole position sa skoro četiri desetinke prednosti ispred Verstappena, a u utrci je opet izgubio vodstvo na startu i pratio Verstappena na oko sekundu i pol zaostatka, donosi MAXF1.net.

Ali McLarenova superiorna brzina, bolja degradacija guma i veća brzina na pravcu omogućili su mu jednostavan napad u 18. krugu nakon čega je samo povećavao svoju prednost do konačnih 22.9 sekundi na kraju utrke, uz najbrži krug u posljednjem krugu.

“Osjećaj je nevjerojatan,” rekao je Norris nakon utrke.

“Ne bih rekao da sam imao savršenu utrku, opet zbog prvoga kruga, ali poslije je bilo prekrasno. Znate, brzina je bila tako dobra. Bolid je danas bio nevjerojatan pa sam se mogao opustiti, mogao sam pritiskati i proći pored Maxa, što je bila glavna stvar, i jednostavno krenuti odatle. Dakle, iskreno, prilično jednostavna utrka, još uvijek teška, ali vrlo ugodna.”

Na pitanje je li nakon preuzimanja vodstva znao da će pobijediti u utrci, Norris je odgovorio da je toga bio svjestan i ranije.

“Mislim da sam od prilično ranoga početka, zapravo, vjerojatno od petoga, šestog, sedmog kruga, očekivao da će Max početi pritiskati i izgraditi prednost, a on to nikada nije učinio. Tako da sam od toga trenutka znao da smo u dobroj borbi. Ali činilo se da on posustaje, a moja brzina je postajala sve bolja. Tako da je bio lijep osjećaj u bolidu, a pogotovo kad sam ga prošao, znate, mogao sam uhvatiti dobar ritam, mogao sam pritiskati, imao sam čist zrak, a to je uvijek velika pomoć.”

Norris je drugom pobjedom u sezoni smanjio Verstappenovu prednost na 70 bodova, devet utrka prije kraja prvenstva, a do kraja je moguće osvojiti najviše 258 bodova (9 utrka po 26 bodova i tri sprinta po osam 8 bodova).