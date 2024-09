Leclerc: Mislio sam da nikad više neću osjetiti ovakve emocije

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Mislio sam da nikada neću osjetiti emocije kao 2019. godine kada sam pobijedio u Monzi, ali ove nedjelje sam sve proživio na jednaki način, rekao je Charles Leclerc nakon pobjede na Velikoj nagradi Italije.

Monegašanin Leclerc je ostvario sedmu pobjedu u karijeri, u Svjetskom prvenstvu Formule 1. U Monzi je prvi put slavio 2019. godine, a ove nedjelje je pobijedio najviše zahvaljujući odluci Ferrarija da se u boks ode samo jednom tijekom kompletne utrke. Dakako, u svemu je zaslužno bilo i njegovo odlično snalaženje na stazi od početka do kraja.

Nekako je Leclerc izdržao nalete Piastrija u posljednjim krugovima te je ostao netaknut na prvom mjestu.

„Nije baš zgodno gledati po tribinama dok jurite, ali uspio sam. I bio je to nevjerojatan osjećaj vidjeti pregršt navijača koji su bili ushićeni. Nevjerojatan je osjećaj pobijediti na ovoj stazi. U posljednjim krugovima su me stvarno probile emocije“, rekao je Leclerc koji je ove godine osim u Monzi slavio i u Monte Carlu.

„Naravno da želim pobijediti u svakoj utrci u kojoj nastupam. Ali, ako bih morao birati dvije unutar jedne sezone to su definitivno Monza i Monte Carlo. Upravo te dvije i imam. Momčadska titula? Sve smo bolji, prijetimo, ali mislim da ipak nismo favoriti za slavlje. No, borit ćemo se do kraja“, poručio je 26-godišnji Leclerc.