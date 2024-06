KTM potvrdio predviđanja, stiže im Pedro Acosta!

Podijeli :

AJO Motorsport

KTM Racing je potvrdio da će Pedro Acosta sljedeće sezone biti tvornički vozač, nakon što je potpisao višegodišnji ugovor.

Acosta tijekom cijele karijere brani boje austrijske tvrtke, a od svog debija u kraljevskoj klasi za Gas Gas zaluđuje sve ljubitelje motociklizma.

Mladi Španjolac, koji je prošlog vikenda napunio 20 godina, već je u svojoj drugoj utrci u najjačoj kategoriji stigao do postolja, gdje se do sada našao još jednom. Do VN Njemačke ima priliku nadmašiti rekord Marca Marqueza koji je najmlađi pobjednik u povijesti.

Acosta je u Svjetskom prvenstvu debitirao prije nešto više od tri godine, u prvoj sezoni osvojio je naslov u Moto3, a prošle sezone ponovio je taj uspjeh u Moto2. Do sada je u 59 utrka upisao 16 pobjeda i ukupno 29 postolja.

Dolazak Acoste znači i oproštaj Jacka Millera od KTM-a jer Brad Binder ima ugovor za iduću sezonu. No, zbog rezultata i jednih i drugih postoji mogućnost da se nešto promijeni.

Ovog vikenda Moto GP prvenstva vozi se Velika nagrada Italije u Mugellu, uz prijenos na Sport Klubu 1. Acosta je završio sedmi u kvalifikacijama i za sprint i za glavnu utrku u nedjelju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.