Iz McLarena o Ricciardovom najbržem krugu: ‘Malo je čudno, nisam to očekivao’

McLarenovi šefovi Zak Brown i Andrea Stella kažu da će definitivno potražiti neke odgovore na suradnju dviju Red Bullovih momčadi nakon što je Daniel Ricciardo u završnici utrke ušao u boks i odvozio najbrži krug, čime je Landu Norrisu uzeo bod koji je dotad držao.

Norris je vodio u svim krugovima utrke u Singapuru i držao najbrži krug utrke, koji je osvojio i na prethodne tri utrke, ali RB je pozvao Ricciarda u boks u završnici dok je bio posljednji, donosi MAXF1.net.

Australac je na soft gumama odvozio novi najbrži krug utrke, 0.439 s brži od dotadašnjeg najbržeg kruga koji je držao Norris na dva stupnja tvrđim gumama koje su u trenutku kad je odvozio najbrži krug bile 18 krugova stare.

“To je lijepa sportska stvar A i B momčadi za koju nisam mislio da je dopuštena”, rekao je Brown za Sirius XM na pitanje o najbržem krugu.

“Ali hej, to nije prvi put da to vidimo, vjerojatno neće biti ni posljednji.”

Na pitanje hoće li dovoditi u pitanje taj potez, Brown je rekao: “Svakako ću postaviti neka pitanja.”

“To je nešto o čemu sam govorio u prošlosti i mislim da to ilustrira da se to događa jer mislim da se inače ne bi zaustavili u boksu. To nikome nije donijelo bod tako da mislim da to ilustrira problem oko te teme.”

“Ovo je velika stvar”, dodao je šef momčadi Andrea Stella.

“Znate, čim se pozivate na sportski duh, mislim da ovome morate pristupiti s osjećajem odgovornosti, koji želim imati.”

“Ne znam činjenice. Upravo sam vidio da je RB išao za najbrži krug i oni su to postigli. Ali za mene ovdje govoriti o sportskom duhu i tako dalje, mislim da bi bilo neumjesno. Stoga mislim da to moramo uzeti zdravo za gotovo.”

“Oni su postigli najbrži krug, a potencijalno kao dio dugoročnijeg razgovora, moramo staviti sport u poziciju u kojoj se, u bilo kojoj fazi, bilo uz stazu ili tvornicu, momčadi ponašaju potpuno autonomno način, jer ovo je prvenstvo konstruktora.”

“Ovim se definitivno treba pozabaviti. Ali ni u jednom trenutku nemam elemenata za reći da je RB išao na najbrži krug kako bi podržao Red Bull. Samo mi je to malo, kako da kažem, čudno. Nisam to očekivao.”

“Bio sam malo iznenađen da je najveći prioritet RB u Singapuru bio postići najbrži krug utrke. Mislim da samo moramo više raditi kako bismo osigurali da se ovo prvenstvo ne svede na bod.”

“U isto vrijeme, imam toliko simpatije, podrške i prijateljstva s Danielom da sam sretan što može dodati ovaj najbrži krug svom učinku na ovoj stazi.”

“S obzirom da je ovo možda bila Danielova posljednja utrka, htjeli smo mu dati priliku da uživa u njoj i ode s najbržim krugom,” rekao je šef RB-a Laurent Mekies. Bilo bi zanimljivo vidjeti bi li Ricciardu dali priliku za najbrži krug da ga je u tom trenutku držao Verstappen.

I dok Christian Horner nije želio komentirati ovu temu, osim što je rekao ‘da morate pitati VCARB o tome’, Sergio Perez je priznao da je Red Bull razmišljao o kasnom zaustavljanju za njega kako bi mogao osigurati dodatni bod (i uzeti ga Norrisu i McLarenu), ali u tom slučaju bi izgubili bod za Perezovo deseto mjesto pa je Ricciardo bio elegantnije rješenje.

