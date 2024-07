Wolff: Tada smo rekli da se idemo kockati

Podijeli :

MPSAgency Panoramic via Guliver Image

Mercedesov šef operacija na stazi Andrew Shovlin priznaje da bi neočekivano duga dionica na hard gumama mogla biti uzrok prelaganoga bolida Georgea Russella zbog gubitka mase u gumama, što je dovelo do pada tehničke inspekcije nakon utrke.

Russell i Mercedes odlučili su se kockati i pokušati završiti utrku sa samo jednim zaustavljanjem nakon što su vidjeli da je degradacija na hard gumama (C2) manja od očekivanoga, donosi MAXF1.net.

To se dogodilo iako u Mercedesu nisu planirali takvu strategiju, što potvrđuje uvodna dionica na medium gumama od samo deset krugova i koja je tražila drugu dionicu od čak 34 kruga na hardu.

Mercedes očito nije planirao tako ekstremno dugu dionicu na jednom setu guma koja je dovela do veće potrošnje i većega gubitka mase, a u konačnici i do 1.5 kg prelaganoga bolida.

“Još uvijek ne razumijemo zašto je bolid bio prelagan nakon utrke, ali ćemo temeljito istražiti kako bismo pronašli objašnjenje”, rekao je Shovlin.

“Očekujemo da je gubitak mase guma s strategijom jednoga zaustavljanja bio čimbenik koji je tome doprinio, a mi ćemo raditi na tome da shvatimo kako se to dogodilo.”

“Ipak, nećemo se opravdavati. Očito nije bilo dovoljno dobro i moramo se pobrinuti da se to više ne dogodi.”

Razlika od 1.5 kg znači da je u prosjeku svaka guma bila 0.375 kg prelagana, što je sasvim moguće s obzirom da guma tijekom jedne dionice u prosjeku izgubi oko jednoga kilograma, što je potvrdio i Pirellijev Mario Isola.

“Obično, a o tome smo razgovarali prije nekoliko dana, to bi trebalo biti oko jedan kilogram,” rekao je Isola.

“S obzirom na to da je on 1.5 kilograma ispod granice, na četiri gume to je moguće. To je brojka koja je moguća.”

Mercedesov šef Toto Wolff kaže da nisu planirali da je strategija jednoga zaustavljanja u boksu uopće moguća što znači da je to vjerojatno razlog zašto je Russellov bolid na kraju utrke bio prelagan.

“Imamo te planere utrka, koji nam govore gdje će bolidi završiti na kraju i u nekoj smo fazi vidjeli da moramo pokriti Piastrija i Leclerca s Lewisom,” rekao je Wolff.

“Nitko nije očekivao da će hard toliko trajati i stoga je momčad ostala na stazi. A onda su naši planeri rekli da je peto mjesto za Georgea najbolje čemu smo se mogli nadati u oba slučaja, bilo s jednim ili dva zaustavljanja.”

“Pa smo rekli – ‘Idemo se kockati’. Oba vozača su se u toj fazi osjećala zadovoljna s gumama, ali s Lewisom smo to morali učiniti kako bismo pokrili ostale bolide, a guma je ostala sasvim dobra u smislu performansi do kraja.”

