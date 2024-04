Wolff: Nitko neće uhvatiti Maxa ove godine, jednostavno je spektakularan

Mercedesov F1 šef Toto Wolff smatra da ove godine nitko ne može uhvatiti Maxa Verstappena i spriječiti ga da osvoji četvrti uzastopni naslov prvaka dok je Nizozemac oprezniji jer je iza nas tek prva šestina prvenstva.

Verstappen je slavio na tri od prve četiri utrke nove sezone uz odustajanje u ranoj fazi VN Australije koju je osvojio Sainz u Ferrariju, donosi MAXF1.net.

Iako se Red Bullova prednost u odnosu na konkurenciju čini nešto manja nego prošle godine, na dosad voženim stazama bila je dovoljna za tri dvostruke pobjede u četiri utrke.

“Nitko neće uhvatiti Maxa ove godine,” rekao je Wolff nakon Japana.

“Njegova vožnja i bolid su jednostavno spektakularni.”

“Možete vidjeti na koji način upravlja gumama, a ova sezona se vrti oko toga tko će biti najbolji od ostalih.”

“To je činjenica, to je sve, ali nadamo se da možemo sustići McLarene i Ferrarije i boriti se za drugo mjesto. To je ono što je cilj ove godine i ono što smo ostvarili prošle godine. “

“Ako očekujete da se na kraju utrkujete za pobjede i naslove, možete reći da smo pomalo u ničijoj zemlji jer su Max i Red Bull daleko ispred.”

“Nije zadovoljavajuće za momčad boriti se za drugo, treće i četvrto mjesto. Ako bih gledao iz čistoga sportskog gledišta, prvo mjesto je ono što je važno, a ne drugo, treće i četvrto, ali to je realnost s kojom se trenutno suočavamo.”

Verstappen se zahvalio Wolffu na lijepim riječima, pogotovo jer je Austrijanac nedavno rekao da je Verstappen meta broj jedan za prazno vozačko mjesto u Mercedesu za 2025.

“Toto je u zadnje vrijeme bio jako drag, govorio je puno lijepih stvari o meni!” rekao je Nizozemac.

“Ne, ne znam, još uvijek je jako duga sezona [najduža u povijesti, 24 utrke].”

“Ne želim previše razmišljati o ostatku sezone, stvarno želim ići utrku po utrku.”

“Znam da će biti staza koje možda neće biti tako povoljne za nas, ali onda, naravno, kada dođemo do staza za koje znamo da na njima možemo biti brzi, moramo to stvarno iskoristiti i osvojiti maksimalan broj bodova kao momčad, a to je ono što ćemo nastaviti pokušavati činiti.”

“Onda, naravno, znamo da dolazimo do staza gdje će možda biti malo teže, moramo pokušati i to maksimizirati, gdje možda druge momčadi mogu pobijediti.”

