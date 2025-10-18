VIDEO / Katastrofa za McLaren u Austinu! Piastri i Norris se sudarili na startu

Podijeli :

Vozači McLarena Oscar Piastri i Lando Norris završili su sprint u sklopu Velike nagrade Sjedinjenih Država već na samom startu.

Do incidenta je došlo odmah nakon početka utrke, kada je Nico Hülkenberg iz Kick Saubera udario u Piastrija, koji je potom zahvatio i svog momčadskog kolegu Norrisa. Obojica su zbog oštećenja morali odustati, a isto je učinio i Fernando Alonso iz Aston Martina.

Najviše je iz svega profitirao aktualni svjetski prvak Max Verstappen, koji je poveo od samog starta i sigurno će smanjiti zaostatak u ukupnom poretku.

Očekivano, zbog incidenta je na stazu izašlo sigurnosno vozilo.