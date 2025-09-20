VIDEO / Neviđeni kaos u Bakuu: Šest crvenih zastava u kvalifikacijama, izletili i Leclerc i Piastri

Podijeli :

U kvalifkacijama za VN Azerbajdžana na ulicama Bakua vozač Ferrarija Charles Leclerc je u želji da postavi što bolje vrijeme i da dođe što boljeg mjesta prije nedjeljne utrke izazvao crvenu zastavu zabivši se u zid. Kvalifikacije su, inače, danas dosta potrajale, imali smo i tri prekida u prvom dijelu kvalifikacija, do kraja smo 'skupili' čak šest crvenih zastava.