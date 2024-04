Pirelli objavio odabir guma za tri utrke Formule 1

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Pirelli je objavio koje će gume biti dostupne za tri uzastopne utrke koje slijede nakon VN Miamija, a riječ je o najmekšem odabiru guma za staze na kojima je degradacija vrlo niska.

Pirelli je obavijestio momčadi i FIA-u da će se isti izbor guma koristiti za sve tri utrke u nizu koje slijede iza iduće utrke u Miamiju – C3 kao bijeli P Zero hard, C4 kao P žuti Zero medium i C5 kao crveni P Zero soft, donosi MAXF1.net.

Izbori guma za ovu stazu identični su prošlogodišnjim jer su same mješavine i konstrukcija ostali isti. Ove tri najmekše gume nisu korištene u Imoli prošle godine jer je događaj otkazan u zadnji tren, zbog poplava u području Romagne.

U 2022., jedini put kada su 18-inčne Pirellijeve gume korišten na Autodromu Enzo e Dino Ferrari, dostupne gume bile su C2 kao hard, C3 kao medium i C4 kao soft. Ovogodišnji događaj, od 17. do 19. svibnja otkrit će hoće li mekši pristup proizvesti širi raspon strateških izbora nego prošlih godina, na stazi gdje su pretjecanja uvijek bila prilično komplicirana.

Za Monako i Montreal, mekše gume bile su očit izbor s obzirom na glatki asfalt koji se nalazi na ove dvije ulične staze, a ovaj je pristup isproban i testiran tijekom proteklih nekoliko godina.

Najmekše Pirellijeve gume ove godine koristile su se samo jednom, na trećoj utrci sezone u Australiji.

Formulu 1 pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.