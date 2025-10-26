VIDEO / Norris slavio na VN Meksika i preuzeo vodstvo u ukupnom poretku!

Lando Norris slavio je na Velikoj nagradi Meksika i upisao šestu pobjedu u sezoni, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Drugi je završio Charles Leclerc, a treći Max Verstappen.
Utrka je počela kaotično – Verstappen je promašio kočenje i izletio preko trave, a kasnije se dvaput dodirnuo s Hamiltonom, koji je zbog toga zaradio kaznu od 10 sekundi. Ključ je bila strategija ulazaka u boks, a Norris je bez poteškoća zadržao vodstvo.
Pred kraj utrke zbog kvara Sainzova bolida uveden je virtualni safety car, što je spriječilo Verstappena da napadne Leclerca pa je poredak na vrhu u konačnici glasio: Norris, Leclerc, Verstappen.
Norris sada vodi u ukupnom poretku s bodom više od Piastrija, dok je Verstappen treći.
Sljedeća utrka vozi se u Brazilu 9. studenog.
