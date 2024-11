Automagazinov izbor auta godine: Tko bi bio vaš favorit?

Podijeli :

Već 12. godinu za redom redakcija TV Automagazina provodi izbor Auto godine. Taj izbor pokazuje svoju snagu na tržištu prodajnim rezultatima i utjecajem na kupce koji se odlučuju upravo za one modele koji ponosno nose titulu Auta Godine.

I Auto godine 2025. powered by Bosch car servisi donosi kandidate za koje i vaš glas odlučuje i osigurava titulu Auto godine 2025. powered by Bosch car servisi – izbor gledatelja. Ove godine konkurencija je velika pa smo odlučili istaknuti 14 kandidata, dva više nego prošlih godina.

Audi Q6 e-tron: perjanica ponude električnih SUVova sa znakom Audija. Nova tehnologija, novi detalji, prepoznatljiv image i status, to je sve ono što ističe novi Audi Q6 e-tron

BMW serije 1: četvrta generacija BMWovog kompakta, druga s prednjim pogonom, pokazuje kako se rade premium kompakti najnaprednije tehnologije. Kada smo pomislili da je klasa kompaktnih automobil n zalasku, BMW nas iznenadi vrhunskim modelom serije 1

Citroen eC3/C3: Stellantisova vizija električnih modela koji su dostupni i s termičkim motorima pokazuje svoje najbolje izdanje u četvrtoj generaciji modela C3. Inovativan, tehnološki superioran, dizajnerski pogođen, donosi revoluciju za ovaj francuski brend i od njega se mnogo očekuje

Dacia Duster: druga generacija rumunjskog SUVa za sve potrebe nadrasta originalnu ideju i donosi više tehnologije, bolje materijale, napredniji dizajn. Tržište ga čeka s nestrpljenjem

Fiat 600e/600: napredna Stellantisova platforma prvenstveno namijenjena električnim modelima donosi Fićeka novog doba. Neobično simpatičnog dizajna donosi puno prostora za klasu, naprednu tehnologiju koncerna i pristupačnu cijenu

Hyundai Santa Fe: veliki terenac vrhunskih dizajna donosi najbolje od korejskih tehnologija u autoindustriji. Novi Santa Fe bez problema može stati uz bok najluksuznijim SUVovima po svim parametrima

Lexus LBX: najmanji SUV s prestižnim logom Lexusa čini ovu japansku premium marku dostupnijom nego ikada. Tehnološki najnapredniji Lexus u ponudi

MG3: ofanziva sa znakom britanskog MGa nastavlja se i u subkompaktnoj klasi. Novi MG3, pogotovo s Hybrid+ tehnologijom nudi više od konkurencije po izuzetnoj cijeni

Mini Countryman: novi model narastao je u svim smjerovima, tehnološki superioran, vozački dominantan. Mini s novim Countrymanom ulazi među velike igrače, prije svega kao blizanac BMWa X1

Peugeot 3008: revolucija u dizajnu, revolucija u iskoristivosti, revolucija u tehnologiji. Novi 3008 donosi toliko toga novoga za Peugeot i to se sve vidi iz svih kuteva gledanja

Porsche Macan: potpuno električni nasljednik najprodavanijeg Porschea šokirao je tradicionalne vlasnike i kupce Porschea. Sve dok ga ne probaju. Onda šok postaje još veći. Porsche novog doba

Suzuki Swift: simbol urbanog ratnika, napredan u svakom pogledu, dizajnerski slijedi prethodnika, ponudom prostora dominira, ponudom cijene i financiranja obara konkurenciju

Škoda Kodiaq: druga generacija najvećeg Škodinog SUVa napreduje u svim smjerovima. Dizajnerski slijedi korporativne linije, tehnološki donosi sve što se od modernog automobila očekuje

Volkswagen Passat: ikona autoindustrije. U novoj generaciji dostupan samo kao karavan ističe ono najvažnije od ovog modela – ponudu prostora kao i štedljiv dizelski motor.

A to nije sve. I ovih 14 kandidata natječe se za prestižnu titulu Auto godine 2025. powered by Bosch car servisi. Vaš glas za jednog od njih je itekako važan, jer donosi titulu Izbor gledatelja. A vama zadovoljstvo da ste utjecali na izbor Auta Godine 2025. powered by Bosch car servisi – izbor gledatelja. I ne, ne nudimo vama nagrade, nudimo vam priliku da izaberete i pomognete svojem favoritu da dođe do ove prestižne titule. Svog glas možete dati na stranici autogodine.com gdje možete pratiti i trenutno stanje glasova. A ono se itekako može mijenjati ovisno o vašem angažmanu.

Auto godine 2025. Powered by Bosch car servisi je pred vama. Posebna emisija bit će spremna za emitiranje u terminima navećih blagdana: od prije Božića, preko Nove godine pa sve do Sveta Tri kralja. I vi možete biti dio cijele ove priče sa svojim glasom koji je itekako važan. Veselimo se tome