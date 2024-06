Bill Belichick dobio hrvatsku domovnicu: ‘Velika mi je čast, volim Hrvatsku’

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Legendarni NFL trener Bill Belichick prisustvovao je prijemu u Banskim dvorima gdje mu je premijer Andrej Plenković uručio hrvatsku domovnicu.

“Zadovoljstvo mi je pozdraviti Billa Biličića Belichicka, našeg Hrvata i Amerikanca. On je treća generacija čiji su baka i djed iz Hrvatske, iz Draganića između Zagreba i Karlovca, krajem 19. stoljeća otišli u SAD, kao i brojni Hrvati tada u valu migracija. Tradicionalno su živjeli u Pennsylvaniji, živjeli su od svoga rada i nastojali se integrirati u američko društvo uz puno muke i truda.

Gospodin Belichick je kao potomak Hrvata u SAD-u u sportskom smislu dosegnuo vrhove vrhova. Američki nogomet, koji u Hrvatskoj nije toliko praćen, u SAD-u je najgledaniji i najpopularniji sportski događaj, osobito kada se igra Super Bowl.

Gospodin Belichick ih je osvojio osam, dva s New York Giantsima i šest s New England Patriotsima. To znači da je najbolji trener američkog nogometa svih vremena”, rekao je premijer koji je od Belichicka dobio loptu za američki nogomet.

“Velika je čast primiti domovnicu i biti ovdje. Hvala vam na gostoprimstvu. Moji roditelji su imigrirali u SAD, a moj otac je odrastao u domu u kojem se govorio samo hrvatski jezik. Radnu etiku stekao sam od bake i djeda te roditelja.

Temelji tih lekcija postavljeni su u Hrvatskoj. Oduvijek sam se ponosio hrvatskom zastavom. Lijepo je biti ovdje, hvala na toploj dobrodošlici i priznanju. Volim Hrvatsku, hvala vam“, izjavio je Belichick.

Belichick je često isticao svoje hrvatsko porijeklo noseći obilježja na sportskim uniformama, a njegov nevjerojatan rekord od šest Super Bowla s New England Patriotsima još će dugoostati neoboren.

Legenda NFL-a karijeru je započeo 1975. godine, a tijekom godina radio je i za Detroit Lionse, Denver Broncose i New York Giantse.