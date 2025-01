NFL doigravanje: Mnogi ipak ne vjeruju Mahomesu

Podijeli :

AP Photo/Matt Freed

Kreće NFL playoff. Mjesec dana potpunog ludila (točnije rečeno, četiri vikenda u mjesec dana) u kojem ćemo dobiti novog ili starog NFL prvaka. Ovih 14 ekipa koje su ušle u playoff, možemo podijeliti u tri skupine: Contenderi ili punokrvni kandidati za naslov, pretenderi ili ekipe iz prikrajka i na kraju oni koji su tu za popunu mjesta. Pa krenimo s njima. Pripremio Fran Mihaljević

Pittsburgh Steelersi su iz godine u godinu oličenje konstante i pozitive. Otkad je Mike Tomlin trener, nikad nisu imali manje od 50% pobjeda u sezoni, a to se nastavilo i ove sezone. Krenuli su silovito i dominantno i nakupili deset pobjeda u 13 susreta, da bi u zadnja četiri kola ostali bez energije i vidno nadjačani. Muče ih sitne ozljede glavnih igrača, napadački su limitirani i u lošoj su formi, sve kao naručeno da izgube odmah u prvom kolu od divizijskih rivala Baltimore Ravensa. Ista priča može se primjeniti i na Houston Texanse. Otkriće prošle sezone, polufinalisti konferencije ušli su s velikim očekivanjima u ovu godinu, ali pad performansi njihovog mladog quarterbacka C.J. Strouda i hrpetina ozljeda ključnih igrača čine ih lakom metom za Chargerse u prvoj subotnjoj utakmici. Tampa Bay je prošle godine razmontirao Philadelphiju u prvoj rundi playoffa i onda izgubio od Detroita. Ove godine imaju najlakšeg NFC protivnika u Washingtonu, ali čak i da preskoče prvu prepreku, bit će ogromni autsajderi protiv bilo koje preostale ekipe. Variranje forme, amplitude u igri i limitirani kadar jednostavno ne dolaze daleko u playoffu. Denver pak ima dobru mladu jezgru i zanimljivog quarterbacka, ali igraju u gostima kod Buffala. Čak ni najoptimističniji navijači Broncosa se ne nadaju previše, ali da je ovaj ulazak u playoff potvrda dobrog rada i korak u pravom smjeru, definitivno. Ipak, godinu dvije su udaljeni od nečeg više.

Gledajući pretendere, tu je priča zanimljivija. Imamo Washington Commanderse, prošlogodišnju drugu najlošiju ekipu lige koja je dolaskom novog trenera i prije svega novog quarterbacka Jaydena Danielsa skočila u playoff. Iako bi ostatkom ekipe i općenito kvalitetom kadra spadali u one and done ekipe u playoffu, ne smijemo otpisivati Danielsa. Vidim li scenarij gdje izgube od Tampe deset razlike (koja ih je pobijedila u prvom kolu 37-20) u nedjelju? Apsolutno da. Vidim li scenarij u kojem na krilima Danielsa dođu u Super Bowl s tri gostujuće pobjede? Također da. LA Ramsi u naponu snage, kad su svi zdravi rubna top pet ekipa lige ove godine. Problem je što to nije često slučaj. Kod njih vrijedi isto pravilo kao i za Washington, bez problema mogu ispasti u prvom kolu od odlične Minnesote, ali i pogoditi formu koja će ih poput torpeda pogurati kroz NFC do Super Bowla. Zanimljivo, isto se može reći i za njihovog protivnika, Minnesota Vikingse. Ekipe sa 14 pobjeda u pravilu ne igraju wild card utakmicu kao gosti, ali Detroit je ipak bio prejak u zadnjem kolu. Sam Darnold je odigrao hrpetinu odličnih utakmica ove godine, ali odigrao je i neke loše. Koji Darnold će se pojaviti u playoffu, ovisit će o uspjehu ljubičastih. Ovogodišnji automobil Vikingsa je spreman za ulazak u Super Bowl, samo treba kompetentnog vozača. Los Angeles Chargersi su na pozitivu/ludost Jima Harbaugha popravili situaciju u franšizi i došli do toga da su dobro posloženi i imaju top 5 talent na poziciji quarterbacka. Takve ekipe mogu daleko, pogotovo jer u prvom kolu imaju posrnule Texanse. Green Bay? Odlična ekipa koja ima najtežu prepreku od svih pretendera u prvom krugu. Nažalost par ozljeda i Jordan Love koji nije na 100% vjerojatno će ih ostaviti bez prolaska dalje, ali kvalitetom je ovo ekipa koja je zaslužila puno puno više od ove sezone.

Dolazimo do velike petorke. Iako su dvostruki branitelji naslova prvaka, iako su upisali 15 pobjeda i samo dva poraza (jedan sa zamjenama u zadnjem kolu), čini se da nitko ne vjeruje Kansas Cityu. S razlogom. Mahomes je odigrao nešto slabiju sezonu, čini se da je Travis Kelce na kraju što se tiče goriva u tijelu i jednostavno napredne brojke potvrđuju ono viđeno. Ovo je kvalitetom 10-7 ekipa koja je uzela puno tijesnih utakmica i imala khm khm „sudačkog poguranca u određenim situacijama“ khm khm. Iskreno, bi li ikoga čudilo da osvoje treći uzastopni naslov i postanu prva ekipa u SB eri kojoj je to pošlo od ruke jer se Mahomes probudio u playoffu? Vjerujem da ne bi, ali isto tako su zreli da ih netko pregazi 20 razlike odmah u polufinalu. Baltimore Ravensi predvođeni nevjerojatnim Lamarom opet ulaze u playoff kao top pet favoriti, ali opet s istim pitanjem. Je li ovo godina kad će konačno ući u Super Bowl? Odgovor kao i svake godine, leži u Lamaru. Najbolja sezona karijere je dobar zalog za narednih mjesec dana, ali s Ravensima je jasno samo da nikad nije u potpunosti jasno kako će izgledati u važnim playoff utakmicama. Nova godina, novi Lamar maybe? Philadelphia je prije dva tjedna bila u totalnom hypeu. Napad je odličan, ruše protivnike kao čunjeve, Barkley lovi rekord Erica Dickersona i onda Jalen Hurs zaradi potres mozga. Pa još Green Bay padne na mjesto sedmog nositelja i dobiju težak ždrijeb. A godina je tako dobro završavala. Hurts se vraća, Barkley je u niskom startu, obrana igra odlično, kemija je dobra (za razliku od prošle godine) i Philly Philly je opet kandidat za Super Bowl. Detroit Lionsi su usprkos svim ozljedama u obrani došli do 15 pobjeda. Napad je nevjerojatan, kemija u ekipi probija granice savezne države Michigan, a Jared Goff djeluje sigurnije nego ikad. Dan Campbell je prošle godine nakon poraza protiv Ninersa rekao kako su možda propustili svoju šansu za Super Bowl. Ovoga puta, put do New Orleansa u veljači vodi kroz njihov stadion, a tu su uvijek favoriti. Buffalo Billsi imaju vjerojatnog MVP-a u Joshu Allenu. Pronašli su dobar balans, obrambeno su posloženi i djeluju kao kompletna ekipa spremna konačno napraviti taj iskorak prema naslovu. Ne zaboravimo, football je jednostavna igra u kojoj često pobijedi ekipa s boljim quarterbackom. U ovom trenutku, on stanuje u Buffalu.

Sve počinje u subotu u 22.30 utakmicom Houston Texansa i Los Angeles Chargersa.