VIDEO / Rukometaši spremni: ‘Japanci mogu stvarati probleme, ali jedva čekamo utakmicu’

Hrvatska muška rukometna reprezentacija već će u subotu od 14 sati odigrati svoj prvi susret na Olimpijskim igrama u Parizu, a suparnik će joj biti nominalno najslabija momčad u skupini A Japan.

Iako je Japan možda i idealan suparnik za otvaranje, jer nakon njega redom slijede okršaji s jakim europskim selekcijama Slovenijom, Njemačkom, Švedskom i Španjolskom, hrvatski rukometaši s oprezom pristupaju tom dvoboju poučeni i neugodnim iskustvom otprije tri i pol godine kada su na otvaranju Svjetskog prvenstva u Egiptu s Japanom odigrali 29-29 spašavajući bod u završnici.

Najzaslužniji za uspon japanskog rukometa upravo je aktualni hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson koji je vodio tu reprezentaciju od 2017. do veljače ove godine. To bi trebala biti i prednost u subotnjem dvoboju jer Sigurdsson sigurno jako dobro poznaje Japance i za očekivati je kako će znati postaviti taktiku. No, i Japanci su pronašli odličnu zamjenu za islandskog stručnjaka u vidu španjolskog stručnjaka Carlosa Antonija Ortege koji je prije manje od dva mjeseca osvojio naslov europskog prvaka s Barcelonom.

Japan igra netipičan rukomet, brzina kojom igra nikome ne odgovara. Nemaju visinu, taktičku zrelost i mudrost, ali nevjerojatno su tjelesno spremni i sposobni sve taktičke manjkavosti i pogreške nadoknaditi fanatizmom i energijom koju ne posjeduje ni jedna druga ekipa, a toga su svjesni i u hrvatskom taboru.

“Odbrojavanje je završeno, turnir sutra napokon počinje. Na zadnjem treningu smo dotjerivali neke taktičke detalje. Spremni smo za Japan i za sve ostale utakmice koje dolaze”, kazao je Zvonimir Srna.

“Jedva čekamo utakmicu protiv Japana nakon teških priprema. Japan je dobra ekipa, par godina imaju dobar sistem. Malo su niži, agilniji i to nam može stvarati probleme. Obrambeno su ‘tanki’, a pomagat će nam i njihove izmjene obrana-napad. Probat ćemo u utakmicu ući što opuštenije i pobijediti”, dodao je Luka Lovre Klarica.

“Nema pritiska, svi željno očekujem prvi zvižduk kako bismo počeli predstavljati našu Hrvatsku na Olimpijskim igrama. Čeka nas uzbudljiva utakmica, kao i svaka koja je prva na velikom natjecanju i sad je samo na nama da budemo pravi i da se pokažemo“, zaključio je vratar Dominik Kuzmanović.

Glavni japanski igrač je srednji vanjski, 23-godišnji Kotsuke Yosuhira, član makedonskog Vardara. Visok je 173cm, ali jedan je od najboljih japanski strijelaca. Na desnom vanjskom igra 34-godišnji Jin Watanabe koji je s više od 130 nastupa u reprezentaciji njihov najiskusniji igrač. Na istoj strani igra i krilo 32-godišnji Hiroki Motoki koji je najbolji japanski strijelac u sadašnjem izboru, dok na poziciji kružnog napadača igra 23-godišnji Shuichi Yoshidi, član Nantesa.