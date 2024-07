VIDEO / Alcaraza jedan gem dijelio od ispadanja s Wimbledona, ali onda je pokazao pravo lice!

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Carlos Alcaraz je morao odigrati pet setova kako bi prošao u osminu finala Wimbledona, ali je nakon četiri sata igre u tome uspio.

Amerikanac Frances Tiafoe zadavao je dosta muke branitelju naslova, no na kraju je Carlos Alcaraz slavio nakon pet dugih setova – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2.

Nakon 55 minuta borbe Frances Tiafoe osvaja prvi set i vodi protiv Carlosa Alcaraza 1:0.

Tiafoe je prvi došao do breaka, ali Španjolac prvi do breaka. Međutim, Tiafoe je odmah uzvratio istom mjerom.

Tiafoe je u devetoj igri imao tri break lopte, no unatoč dvostrukoj servis pogrešci, Alcaraz se uspio izvući. To nije mogao ponoviti ni u 11. igri, nakon što je Tiafoe svojim servisom potvrdio pobjedu prvog seta koja je trajala samo 37 minuta, a Alcaraz je stigao do izjednačenja.

Španjolac je dobio set rezultatom 6:2, te napravio dva breaka na putu do izjednačenja.

Alcaraz je prelomio set u šestoj igri kada je iskoristio drugu set loptu, a nanizao je četiri dobivena gema i drugim breakom potvrdio pobjedu u setu.

Tiafoe nije odustajao. Napao je od samog početka trećeg seta, da bi na kraju u sedmoj igri napravio break i ponovno poveo – 2:1.

A onda rovovska bitka u četvrtom setu – 12 gemova ne samo bez breaka nego i bez prilike za break.

Alcaraz je dominirao u tiebreaku i odveo meč u peti set, gdje je ipak pokazao zašto je treći, a Tiafoe 29. nositelj.

Španjolac je odmah na početku nanizao dva breaka, u trećoj i petoj igri, a dalje je sve bilo rutinski.

U osmini finala Alcaraz čeka boljeg iz duela Nakashime i Humberta.