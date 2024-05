(VIDEO) Pletikosa za SK: Vjerujem u novi uspjeh Vatrenih na Euru, posebno ih motivira igrati za Hrvatsku

Podijeli :

U17 reprezentacija putuje na Cipar gdje će se održati Europsko prvenstvo, a u četvrtak su odigrali posljednju pripremnu utakmicu protiv juniorske selekcije Lokomotive.

Povodom toga, za Sport Klub je izjavu dao tehnički direktor reprezentacije, Stipe Pletikosa.

Pamtimo vas po tome što ste stajali među vratnicama i čuvali gol reprezentacije dugi niz godina, a kakva je vaša trenutna uloga u HNS-u u toj funkciji tehničkog direktora?

“Da, radim kao tehnički direktor A i U21 reprezentacije i usko surađujem s glavnim instruktorom Petrom Krpanom koji je zbilja sjajan suradnik. Radimo na razvoju hrvatskog nogometa i dijelimo puno mišljenja uz potporu predsjednika Marijana Kustića koji je zbilja čovjek koji voli, živi i poštuje nogomet što nam je bitno za projekte koje provodimo. Zbilja je zadovoljstvo raditi u tom okruženju”, započeo je legendarni vratar.

Ima li ste priliku gledati posljednju pripremnu utakmicu U17 reprezentacije pred odlazak na Euro. Mislite li da ‘mali Vatreni’ mogu daleko dogurati na Cipru?

“Riječ je o jako talentiranoj reprezentaciji, sjajno je vođena izbornikom Budimirom i njegovim stožerom. Mislim da su kroz ove kvalifikacije pokazali da znaju koji je put do uspjeha tim dobrim angažmanom i sjajnim utakmicama elitne runde protiv Španjolske i Irske. Ondje su pokazali da su jako konkurentni i na kraju se plasirali na Europsko prvenstvo. Mislim da jako dobro prepoznaju trenutke kada za Hrvatsku treba dati malo više nego što je inače potrebno. Tu ne govorimo samo o utakmicama, nego treninzima, a i ovakvim prijateljskim utakmicama poput ove koju smo gledali. Vjerujemo u njih i dajemo im potporu od strane HNS-a i nadamo se da će doći do jednog lijepog uspjeha koji će im biti motiv za daljnji angažman i razvoj.”

Dakle, smatrate da u ovoj reprezentaciji ima talenata i za A reprezentaciju?

“Svakako, mislim da hrvatski nogomet ima talenata, a oni će nastaviti dolaziti. Svi mi koji radimo u nogometu, pritom ne mislim isključivo na nas u HNS-u, već i na ljude u klubovima s kojima imamo sjajnu komunikaciju radimo na tome da im pomognemo na tom putu. Vjerujem da ćemo mi sa svojim iskustvom pomoći da dođu do A reprezentacije i seniorskog nogometa.”

Dotaknimo se još malo i seniorske reprezentacije. Bliži nam se Europsko prvenstvo i skupina je prilično teška. Kakva su vaša očekivanja i mislite li da Vatreni mogu doći do još jednog velikog uspjeha?

“Vjerujem da mogu, jer ih posebno motivira igranje za Hrvatsku. Izrazito su kompetitivni, vole se natjecati u utakmicama i na treninzima. Mogu reći da je zbilja zadovoljstvo biti dio te generacije s moje direktorske pozicije. Ići ćemo utakmicu po utakmicu, trening po trening… Siguran sam u njihov maksimalni angažman i zbog toga im skidam kapu jer su pravi primjer mlađim selekcijama, baš poput ove koja sutra putuje na Europsko prvenstvo. Igrači su međusobni prijatelji, poštuju izbornika i on njih te smatram da je to već iskušani recept. Znamo kojim putem treba ići, ja vjerujem da ćemo u konačnici doći do uspjeha i tako razveseliti naš narod”, zaključio je Pletikosa.

Prvenstvo se održava od 20. svibnja do 5. lipnja a ekskluzivno ga možete pratiti na Sport Klubu.