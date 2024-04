(VIDEO) O svemu i ni o čemu s Krešom i Krunom: Ukić – ‘Srbija je bila utakmica generacije’

Podijeli :

U prvoj epizodi sportske emisije "O svemu i ni o čemu s Krešom i Krunom“ koju vode Krešimir Karačić i Krunoslav Simon gost je proslavljeni hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić.

Roko nakon 23 sezone kao profesionalac završio si karijeru, na početku da te pitamo, klasično, kako je u mirovini?

“Zlobnici bi rekli bilo je i vrijeme haha. Dobro je, nije toliko strašno. Za vrijeme karijere nema puno slobodnog vremena, a sad imam, međutim, ja imam stvarno dosta interesa tako da mi nije dosadno“.

Ti dakle ne forsiraš kao Kruno, na silu nastavak karijere haha…

“Teško je procijeniti taj trenutak, Kruno je to iskompenzirao tako što je spustio nivo natjecanja. Dosta je velika razlika između Krune i mene, imali smo totalno različit tempo u karijerama, moje tijelo je puno istrošenije od Krune. On ima drugačiji stil igre, uz manje truda može dati više od mene. Mene je tijelo napustilo, reklo je dosta.”

Evo dečki na početku sam odlučio posvetiti jedan dio vašim uspjesima s reprezentacijom, to će trajati neke dvije minute haha…Uglavnom, uvijek ste se odazivali u reprezentaciju, koji su ti najdraži, a koji najteži trenuci?

“Jako „dobra“ fora. Ovo su sad već uvrede haha“. Mi smo ratna djeca, to sad mogu svi različito shvatiti, ali uvijek nam je ostao taj posebni nacionalni naboj. S druge strane obojica volimo košarku, to mogu i za Krunu reći, zato smo se uvijek odazivali. Ne želim suditi momke koji se ne odazovu. Bez obzira što si ti rekao da su naši uspjesi bili kratkog vijeka, ja imam dosta lijepih sjećanja iz reprezentacije. Izdvojio bi ljeto 2016. godine, tada sam mislio da će mi to biti zadnja godina u reprezentaciji i sve je nekako bilo spontano, a jako uspješno. Doslovno smo jedan šut ostali od polufinala Olimpijskih igara, ali smo na putu prošli Torino i druge još neke zamke. Ta utakmica protiv Srbije, baš ono…Je li Aco pogriješio na početku drugog dijela što te ostavio na klupi, o tome su svi pričali? “Pa je, gledaj, tada smo od plus šest otišli na minus 11, ali lako je biti general poslije bitke. Nikad Aci nisam zamjerao zbog te odluke, to je tad bila logična odluka. Ali unatoč tome vratili smo se, bili blizu, ali nije se dogodilo. Žao mi je, jer ako sam ikad očekivao da će nas Svevišnji nagraditi mislio sam tad, ali eto nije se dogodilo. Srbija je imala sjajnu reprezentaciju, a mi smo cijelo vrijeme bili totalni autsajderi, još od Torina. Aco je imao zanimljivu strategiju, motivaciju, uvijek nam je prije utakmice zapisivao što ćemo raditi nakon te utakmice, kao da smo već prošli. Uoči utakmice protiv Srbije napisao je na ploči što ćemo raditi protiv Australije, Ukić na Millsa i idemo,kažem to je bio njegov način motivacije. Zanimljivo, samo jednom nije pogodio“.

Daj neku anegdotu najzanimljiviju iz tog vremena, vidim Kruno se smije…

“Haha, a imam super anegdotu, joj Šiši (Šarić) će se naljutit. Uglavnom, to ti je bilo ono ljeto kad ti je bio zika virus u Brazilu i svi su bježali u zatvorene prostore, bila je preporuka da se noću izbjegavaju otvoreni prostori. Mi smo na početku turnira senzacionalno pobijedili Španjolsku, a Šarić je imao onu čuvenu blokadu nad Gasolom. I mi sad slavimo, nije da svaki dan pobjedujemo Španjolsku na Olimpijskim, i sad mi slavimo u busu, a kaže Kruno Šišiju – „što ti slaviš, što si ti odigrao danas da si toliko sretan, osim te banane?“ A Šarić ti je malo osjetljiviji lik za te neke stvari i on je poludio, to ga je pogodilo do te mjere da je rekao Kruni, e dosad smo bili cimeri, a sad više nismo. I on ti je uzeo madrac i spavao na balkonu, i to bez obzira na virus, i spavao do kraja turnira na balkonu haha“.

Ajmo malo o NBA ligi, igrao si za Raptorse i Buckse, po čemu najviše pamtiš to vrijeme, malo nam usporedi NBA i europsku košarku.

“U Europi je bolje. Mislim ja sam igrao prije 15 godina u NBA ligi, to je drugo vrijeme, tada sam recimo ja bio jedini Hrvat tamo. Meni je bio dječački san igrati u NBA ligi. Meni je to puno značilo, ponosan sam na to posebno, zbog pozadine cijele priče. Igrao sam protiv uzora, baš sam bio fasciniran. Ali nema sad tu nekih razlika, ni publika, ni ostalo. S Amerikancima, suigračima, nisam imao nikakvih problema. Nisam više u kontaktu s tim igračima, bilo je i Europljana. Uglavnom, lijepo iskustvo.“

Kruno, ajde malo i ti o NBA iskustvu? Haha, nastavljamo s uvredama. Dobro, zašto sam ja ovdje haha…

