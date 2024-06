Legendarni Belichick za SK pričao o svom hrvatskom podrijetlu i otkrio vraća li se kao trener

Podijeli :

Bill Belichick je nedvojbeno bio prva zvijezda Sunset Sport Media Festivala u Zadru. Proslavljeni trener NFL-a stao je pred mikrofon Sport Kluba, a Ivan Ivković, naš komentator i zaljubljenik u američki nogomet dobio je priliku razgovarati uživo s čovjekom kojeg je pratio kroz drugi dio karijere, te komentirao njegove najveće uspjehe.

Nakon gotovo četiri desetljeća koje ste proveli u NFL ‘mašini’, gdje je veliki adrenalin i pritisak, kako vam izgleda ovaj civilni život?

“Nema dvojbe da ću i dalje biti dio NFL-a, da ću biti involviran. No, sada će to biti jedna nova perspektiva. Tjedan u Hrvatskoj je bio fantastičan, bilo je mi je lijepo vidjeti zemlju, upoznati ljude, kako u sportu, tako u politici. Bilo je dosta zabavno, nisam ovakav odmor imao neko vrijeme, tako da je to bilo odlično iskustvo.”

Što vama s obzirom što ste hrvatskog podrijetla znači to što promovirati Hrvatsku u SAD-u, kako se ovdje osjećate nakon dugo vremena?

“Moji baka i djed su došli oko 1910. u Ameriku, radili su jako naporno, da bi meni i mom ocu ponudili bolji život. Cijenim njihovo podrijetlo i njihov naporan trud i žrtve koje su podnijeli za buduće naraštaje. I zato se tako dobro osjećam ovdje.”

Okrenimo se američkom nogometu, nakon svih velikih postignuća postoji taj određeni mit o Billu Belichicku, te specijalnom načinu rada nazvanom kao Belichickov način, te je dosta toga o vama napisano?

“Nisam sudjelovao u tim knjigama koje su pisane o mojim momčadima, ali se nisam time niti opterećivao. U mom poslu je najvažnije bilo imati dobre igrače, jer oni odlučuju utakmice. Sretan sam što sam doista mogao trenirati neke o velikana. U sportovima kao što su košarka, nogomet, hokej svi igrači igraju i napad i obranu, u američkom nogometu mi mijenjamo igrače i imamo igrače za posebne prigode. Jako je bitno imati dobre napadače, dobre obrambene igrače i specijalne timove. Kada se svi kvalitetno surađuju onda mogu biti produktivni kao momčad. Mi smo sve to uspjeli uklopiti, te je to bio razlog naših uspjeha.”

Poznato je da ste dobro birali igrače i one koje će te uzeti i one koje će te otpustiti. Profesionalizam je takav da u njemu nema previše prostora za kompromis. Što je to značilo za vas u emotivnom smislu?

“To je najteži dio mog posla kada sam morao nekom reći da više nije dio naše momčadi za koju su naporno trenirali. Ali končano moraš odabrati najbolje igrače, one koji ti najviše odgovaraju. Kada imate mlađe igrače u usponu, te osjetite da je pred njima uspješna karijera morate im otvoriti prostor. A postoji jedan jedini način da se nekoga odrekneš, da bi taj novi čovjek imao prostora za svoj put.”

Koliko je zahtjevno kada ste s igračima na neki način bliski a to ste stekli kroz godine, a opet držati tu profesionalnu distancu. Da li postoji formula za to?

“Teško je, ali kao trener uvijek radim što je najbolje za momčad, što ne znači da je dobro za nekog od pojedinaca unutar momčadi. Morate misliti na sve igrače, a ne samo o jednom.”

Prati vas glas da baš ne volite medije, da ste bili stalno namrgođeni, nepristupačni?

“To možda tako izgleda s druge strane, ponekad vam ne odgovaraju pitanju, novinari i oni s druge strane ne moraju razmišljati isto.”

Hoćemo li ikad više vidjeti Belichick kao trenera?

“Vidjet ćemo, dan po dan.”

Dakle, postoji mogućnost?

“Ne znam, vidjet ćemo – zaključio je proslavljeni trener.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

