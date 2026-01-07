VIDEO / Nevjerojatni Newcastle se tri puta vratio i slavio, United nastavio ‘po starom’

Podijeli :

Nogometaši Newcastle Uniteda pobijedili su Leeds United sa 4-3 u "ljepotici" 21. kola engleskog prvenstva.

Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj je Newcastle tri puta gubio, no tri puta se vraćao, a potom u 11. minuti nadoknade stigao i do pobjede.

Brendan Aaronson je doveo Leeds do prednosti u 32. minuti, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Harvey Barnes. Gosti su na odmor ipak otišli s prednošću nakon što je Dominic Calvert-Lewin realizirao jedanaesterac u petoj minuti nadoknade.

Izjednačio je Joelinton u 54. minuti, a Leeds u 79. minuti i treći put dolazi do prednosti, ponovo je strijelc bio Aaronson. U prvoj minuti nadoknade Bruno Guimaraes je s bijele točke zabio za 3-3, da bi Barnes u 11. minuti nadoknade svojim drugim golom na utakmici donio pobjedu “svrakama” izazvavši “ludnicu” na St James’ Parku.

UNITED BEZ AMORIMA DO TREĆEG REMIJA U NIZU

Manchester United je upisao i treći remi u nizu nakon što je odigrao 2-2 na gostovanju kod “davljenika” Burnleyja. ManU je ovoga tjedna ostao bez trenera nakon što je Ruben Amorim dobio otkaz, a momčad je privremeno vodio trener mlade momčadi Darren Fletcher.

Burnley, koji se nalazi na 19. mjestu je poveo u 13. minuti nakon autogola Aydena Heavena. Slovenac Benjamin Šeško je okrenuo rezultat postigavši dva gola u nastavku u razmaku od devet minuta (51, 60), a konačnih 2-2 postavio je Jaidon Anthony u 66. minuti.