(VIDEO) Jerko Leko otkrio koga očekuje u veznom redu: ‘Bjelica nas možda iznenadi…’

Nogometaši Dinama večeras od 21 sat na Maksimiru dočekuju Borussiju Dortmund u 5. kolu Lige prvaka.

Povodom bitnog susreta bivši hrvatski reprezentativac i igrač Dinama, Jerko Leko, dao je našem Antoniu Bakoviću svoj uvid u večerašnji okršaj.

“Važna utakmica, imam dosta kontakta s igračima i svi su spremi. Ovo je dobar test za Bjelicu s obzirom na izostanke zbog ozljeda u momčadi. Očekujem motiviran i dobar Dinamo. Sada moramo vidjeti mogu li se oduprijeti jednoj Borussiji.”

Dinamu za susret s Borussijom nedostaju praktično svi zadnji veznjaci – Petar Sučić, Josip Mišić i Arijan Ademi, stoga će Bjelica morati raditi kadrovske promjene. Koga vidite kao zamjene?:

“Ja Bjelicu kao trenera znam iz onog prvog mandata u Dinamu, on je trener koji ne ‘kuha’, koji će dati samopouzdanje onima koji budu igrali. Kroz ovu utakmicu Bjelica želi vidjeti karakter tih momaka za sve ono što slijedi, osobito borba za prvenstvo. Bit će promjena koje bi nas mogle iznenaditi, ali mislim da će se odlučiti za one koji karakterno mogu podnijeti pritisak takve utakmice. Teško je pričati o imenima, no vjerojatno će Rog ‘upasti’ u vezni red jer je on inače bio prva zamjena. Taj bedem od tri zadnja vezna igrača koji je nedostajao i protiv Bayerna, pričali smo tada kako bi Dinamu bilo puno lakše da ih je Dinamo imao svu trojicu na raspolaganju, a kasnije se to i pokazalo. Kad imaš Sučića, Mišića i Ademija, onda je stvarno teško proći. To je moja pozicija, pa ju znam najbolje. Kad imaš takva tri defanzivca, naravno da je sve puno lakše. Vidjet ćemo, možda vidimo nekog obrambenog igrača u sredini kako bi se bolje pokrio taj vitalni dio terena. Siguran sam da će se odlučiti za one kojima sad vjeruje, i kroz ove treninge je to imao priliku vidjeti.”

Utakmica Dinama i Borussije Dortmund igra se u 21 sat na zagrebačkom Maksimiru.