VIDEO / MVP i drugi tjedan zaredom predvodi listu najboljih igrača tjedna!

Podijeli :

xMarcoxBrondix by Guliver

Već je treće kolo sjajne Eurolige lagano iza nas, fantastične utakmice i još bolji potezi, sve je to najelitnije europsko košarkaško natjecanje. Ovaj tjedan igra se duplo kolo pa nema previše vremena za odmor. Fantasy se igra u punom gasu, a mi vam donosimo pet najboljih igrača trećeg tjedna. Na vrhu je ponovno povratnik i bivši MVP.

Listu i drugi tjedan zaredom predvodi povratnik u Euroligu, MVP prije samo dvije sezone i bivši igrač Sacramento Kingsa, Sasha Vezenkov. Fantastični bugarski krilni centar za 23 minute na parketu u pobjedi nad Milanom, zabio je 22 poena uz sedam skokova i sjajan šut iz igre. MVP dominira sa sjajnih 34.10 Fantasy bodova.

Na drugom mjestu ovog se tjedna našao vjerojatno i najbolji centar lige, Realov Walter Tavares. Centar sa Zelenortskih otoka je u porazu kod Baskonije bio najbolji igrač svoje momčadi. Zabio je 14 poena, dodao 16 skokova uz čak 3 blokade. Odlično, ali nedovoljno za pobjedu. Donijelo mu je to 29 Fantasy poena.

Postolje zatvara trećim mjestom debitant u ovoj sezoni, Saban Lee kojemu je to bila prva euroligaška utakmica. On je za svoj Maccabi u pobjedi nad Efesom skupio 28.6 Fantasy poena. Zabio je u 23 minute točno 23 poena i dodao uz to 5 asistencija. Sjajna predstava.

Na četvrtom mjestu, drugi tjedan zaredom član top pet je sjajni francuski centar Panathinaikosa, Mathias Lessort. On je u porazu kod novog euroligaša Parisa u 30 minuta došao do 28 Fantasy bodova. Zabio je 19 poena uz 11 skokova i sjajnu realizaciju.

Peto, posljednje mjesto ove sjajne liste zatvara bek Olympiacosa, Shaquielle McKissic. On je u pobjedi nad Milanom došao do 27.5 Fantasy boda. U 23 minute na parketu došao je do 22 poena te dodao 3 skoka i dvije asistencije.

Ako još niste, OVDJE možete zaigrati Fantasy.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.