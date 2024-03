(VIDEO) Marca: Sve je izgledalo loše za Real, ali onda se pojavio Hezonja

Podijeli :

Real Madrid slavio je u 30. kolu Eurolige protiv zadnje momčadi Albe iz Berlina 86:79.

Alba je dosta namučila Real, ali tu je bio Mario Hezonja. Hrvat je bio najbolji igrač utakmice s 22 poena i osam skokova.

Najčitaniji španjolski list Marca ističe da bi Real ostao bez pobjede koja mu je ključna za povlašteni status u nokaut fazi da nije bilo Hezonje.

“Hezonja je s Yabuseleom vodio Real do pobjede na utakmici u kojoj se strašno napatio. Dva puta je u prijelomnim trenucima spašavao Real. Na početku druge četvrtine stvari su izgledale loše, ali tada je krenuo Hrvat za Realov niz 12:2. U trećoj četvrtini opet je Alba vodila, ali je njenu prednost od četiri poena poništio Hezonja, koji je predvodio Realovu seriju 20:3″, piše Marca te ističe zašto je Hezonjina sjajna partija u Berlinu bitna:

“Realu je ova pobjeda trebala kako bi u četvrtfinalu osigurao prednost domaćeg terena. Povijest dokazuje da to praktički jamči Final Four. No nije se činilo da će Realu to uspjeti. Nijemci, premda posljednjeplasirani u Euroligi, protiv prvaka Europe i vodeće momčadi igrali su kao da nemaju što izgubiti i zamalo su pobijedili.”