Mijatović za SK: Hezonja je X faktor Reala

Podijeli :

U Berlinu se od petka do nedjelje igra završni turnir košarkaške Eurolige, a naš stručnjak na klupi turskog Efesa otkrio je kako vidi rasplet tog spektakla.

Stigli smo i do tog za europsku košarku svečanog trenutka. U najvećem njemačkom gradu krenut će se klupski europski košarkaški kralj, a Tomislav Mijatović, trenutno trener Anadolu Efesa prokomentirao nam je završnicu Eurolige. Kao trener uspjeli ste doći do play-in-a, a sve ove sezone dobro ste upoznali momčadi koje su se plasirale na Final Four.

“Kada ste unutra, teško je gledati, a ne sudjelovati. Ova četiri kluba su nekako najkonzistentnija ove sezone, Real je igrao odličnu sezonu, Panathinaikos je igrao vrlo dobro. Nakon duge i naporne sezone gdje smo se svi zajedno nadmetali, borili, za mene nije iznenađenje da su ove četiri kluba u Berlinu.”

Prvi par su kao i prošle godine Real i Olympiacos?

“Bilo bi neozbiljno s ove pozicije da bilo što prognoziram. Mogu samo nešto reći o momčadima. Španjolci igraju brže, vole što je prije moguće završiti akciju. Žele puno brzih i lakih koševa. Grci pak dugo igraju zajedno, odlično završavaju napade pri isteku vremena. To su dva stila igre. I mi smo bili s Realom i Olympiacosom u Beogradu, tada smo osvojili, ali bilo je slično.”

Koliko je teško obraniti naslov, vi ste to uspjeli dva puta (Mijatović je bio pomoćnik Atamanu u dva europska trofeja Anadolu Efesa)?

“Rekao bih da je fraza izreka da je teže obraniti, nego osvojiti. Jer kad jednom osvojite, a momčad ostane manje više ista, za godinu dana je iskusnija, ima kemiju i mislim da je sposobna obraniti naslov.”

Panathinaikos kojeg vodi Ataman igra protiv vašeg suparnika iz prvenstva Fenerbahčea?

“Autsajdera nema, to su treneri i igrači koji su već osvajali. Dva sustava igre gdje se radi o momčadima s jakim individualnim rješenjima. Jaki su u igri 1 n1 i 2 na 2, obrane bi tu mogle biti jakao bitne. U svakom slučaju možemo očekivati dva odlična polufinala.”

Kako ste vi doživjeli Marija Hezonju u dresu Reala?

“To je fenomenalna stvar i za Hezonju i za našu košarku. Jako se lijepo razvio, povratkom iz SAD-a on je sebe isprofilirao. On svoj dobar rad naplaćuje one je X faktor lidera Eurolige.”

Anadolu Efes kojeg vodi Tomislav Mijatović, kojem ovim putem i osobno čestitamo u polufinalu prvenstva Turske igra protiv

“Hvala na lijepim riječima, jako mi puno znači. Nikad se nisam gurao, volio sam raditi s velikim trenerima, Cibona, Anadolu Efes. Učio sam od najboljih. Čelnici kluba su me pozvali i ponudili mi ugovor, igrači su to prihvatili. Došli smo u fazu gdje želimo osvojiti naslov prvaka. Bešiktaš i Fenerbahče su drugi polufinalni par, treba vidjeti kako će oni odigrati. Mi smo Efes i naravno da se moramo boriti za naslov i to mora biti naš jedini cilj”– zaključio je Mijatović

Završni turnir u Berlinu možete gledati na programima Sport Kluba. U petak 24. svibnja u 18 sati na SK 1 možete pratiti Panathinaikos – Fenerbahče, a na istom programu 21 sat Real Madrid – Olympiacos.