VIDEO / Hamilton u suzama proslavio pobjedu s ocem, na nju je čekao tri godine

Lewis Hamilton ostvario je nevjerojatnu pobjedu na Velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstoneu, prvu od 2021. godine.

S devetom pobjedom na toj stazi srušio je rekord Michaela Schumachera, koji je osam puta pobijedio na Velikoj nagradi Francuske.

Drugo mjesto zauzeo je Max Verstappen, a treći je bio Lando Norris.

VIDEO / Hamilton na Silverstoneu upisao prvu pobjedu nakon skoro tri godine

Hamilton je bio emotivan nakon utrke, suzdržavajući suze dok je razgovarao preko radija. Nakon što je zagrlio oca u cilju, nije mogao zadržati suze ni na podiju, gdje je s britanskom zastavom zahvalio publici:

“Ne mogu prestati plakati. Bilo je dana od 2021. do danas kad sam mislio da više nisam dovoljno dobar i kad nisam vjerovao. No, svakog dana sam naporno radio i trudio se da ponovno budem na ovome mjestu. Ovo mi je zadnja utrka ovdje s Mercedesom i želim zahvaliti svima u momčadi na nevjerojatnoj podršci svih ovih godina. Hvala i vama, navijačima. Vidio sam vas u svakom zavoju, tjerali ste me naprijed i vaša podrška mi puno znači”, rekao je 39-godišnji Hamilton koji će sljedeće sezone voziti za Ferrari.