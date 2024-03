UFC VEGAS 89 : Napeti okršaj bivše prvakinje protiv opasne Brazilske u naletu

Podijeli :

Ne propustite novi UFC-ov Fight Night UŽIVO na našem SK Fightu u noći sa subote na nedjelju s početkom u 03:00h.

Ove nedjelje ujutro ostajemo u UFC-ovom Apex centru sa zanimljivom glavnom borbom večeri gdje dvije bivše slamkašice traže svoju priliku za pojas ženske muha kategorije. Bivša prvakinja Rose Namajunas traži svoju prvu pobjedu u diviziji do 57kg protiv Amande Ribas koja u ovaj meč ulazi nakon spektakularne pobjede protiv favorizirane sunarodnjakinje Luane Pinheiro. Na ovoj borilačkoj karti gledati ćemo još zanimljivih mečeva. Nekadašnji veliki potencijal Edmen Shahbazyan pokušati se vratiti na pobjedničke staze protiv čvrstog A.J. Dobsona a sunaslovni dvoboj će sigurno ponuditi akciju kada se sučele bombarderi teške kategorije Karl Williams i ‘Bad man’ Justin Tafa.

Ženska muha kategorija : Amanda Ribas protiv Rose Namajunas

Ribas je svestrana borkinja sa ozbiljnom igrom u parteru i teškom rukom, dok Namajunas, u oktogon donosi izniman rad nogu uz odlične kombinacije. Namajunasovo šampionsko iskustvo i njezina sposobnost upravljanja distancom uz preciznost čine je strašnim protivnikom za Ribas koja je sklona biti previše otvorena što ju čini lakom metom za snajperisticu kakva je ‘Thug Rose’.

I tako dolazimo do ključa ovog okršaja – Rose je jedna od onih borkinja koje mogu biti izvrsne ili neprepoznatljive, ovisno o njezinom mentalnom stanju. Dvaput je pobijedila aktualnu prvakinju Zhang Weili što je dokaz njezinog pedigrea kao vrhunskog borca. Izgubila je od Manon Fiorot u svojoj posljednjoj borbi, ali svi mislimo da je to bila prilično tijesna borba, a Fiorot je izgledala lošije do treće runde. Bila je to jedna od onih borbi u kojima sam mislio da bi poražena pobijedila da je bila borba od 5 rundi i da Rose nije slomila šaku odmah na početku dvoboja.

Amanda Ribas je pokazala veliki napredak tijekom godina, posebno na svojoj stojci, ali kvaliteta protivnica koje je pobjeđivala je neusporediva u odnosu sa Roseinim protivnicama. Ovo je njezin debi u glavnoj borbi večeri i mislim da bi mogla početi snažno, ali vidjeti ćemo kako će izgledati ukoliko borba ode u ‘duboke vode’ tj. 4 i 5 rundu.

Ukoliko Rose bude na svom nivou trebala bi pobijediti, no ukoliko uđe ‘li-la’ ili ‘bi-nebi’ neće biti nikakvo iznenađenje da Ribas iskoristi ovu priliku karijere i natjera Namajunas na tapkanje.

Teška kategorija : Justin Tafa protiv Karla Williamsa

Tu ćemo gledati klasični meč udarača protiv grapplera baš kao što smo prošli vikend gledali Tuivasu protiv Tybure. Tu bi Tafa bio pošteni favorit jer je do sada pokazao pristojnu obranu od rušenja i definitivno ima strašnu moć nokauta ali se nedavno povukao iz svoje prvobitne borbe protiv De Lime zbog neke ozljede koljena koje vjerojatno još uvijek nije 100% pa su mu dionice ipak pale.

Karl Williams ima dobro hrvanje i fizičku snagu da odnese Tafu na parter i tamo ga drži. Ako je Tafino koljeno i dalje kompromitirano, teško će se braniti i ustati nakon što je srušen. Vjerujem da će ova borba biti donekle slična glavnoj borbi večeri prošlog tjedna osim što bi Williams mogao samo ležati na Tafi do pobjede umjesto da agresivno traži zahvat za pobjedu.

Srednja kategorija: Edmen Shahbazyan protiv A.J. Dobsona

Shahbazyan, nekoć vrlo hvaljen perspektivan borac. Sjećam se kada me zvao kum nakon njegovog debija i nahvalio ga da taj momak zna sve aspekte MMA igre. Pokazalo se da uistinu zna ali da mu ipak nedostaje iskustva da bude najbolji a sada nastoji ponovno potvrditi svoj talent protiv čvrstog AJ Dobsona. Shahbazyanovi udarci i brzina su njegove glavne prednosti, ali je nokautiran dosta puta u posljednje vrijeme što može biti zabrinjavajuće. Svaka čast Dobsonu ali ako se Shahbazyan vratio u formu i učinkovito iskoristi svoju raznolikost udaraca, ima dobre šanse osigurati pobjedu nokautom.

Bantam kategorija: Payton Talbott protiv Camerona Saaimana

Saaimanov napad i atletizam su impresivni, pokazujući da je on perspektiva za gledanje s 3 pobjede u UFC-u dosad u svojoj kratkoj karijeri. Payton Talbott je poznat po svojim agresivnim udarcima i sklonosti dizanju tempa koji protivnici teško prate On je uzbudljiva budućnost divizije, ali do sada ima samo jednu borbu u UFC-u. Ako je pametan, spustiti će Saaimana na tlo i tražiti submission. Ukoliko se bude nadmetao Saaiman je tu čisti favorit.

Pero kategorija: Billy Quarantillo protiv Youssefa Zalala

Agresivan stil, kardio i solidna igra na svim poljima Billyja Quarantilla doveli su ga do solidne dosadašnje UFC karijere s respektabilnim omjerom 6-3. Ako Youssef Zalal može pobijediti, to bi po mom mišljenju bilo veliko iznenađenje jer Južno Afrikanac tek treba pokazati da pripada ovoj razini, dok je Quarantillo već dokazan borac u ovoj promociji i ne bi trebao imati problema s osiguravanjem pobjede.

Laka kategorija: Fernando Padilla protiv Luisa Pajuela

Padilla donosi dinamičnu igru na nogama i prednost u dosegu, ali nisam skroz uvjeren u njegov borbeni iq sudeći po njegovoj zadnjoj borbi. On je jedan od onih boraca koji odluče stajati i udarati se do nokauta kako bi bili zabavniji umjesto da izaberu najpametniji put do pobjede.

Pajuelo je relativno nepoznat, ali je pokazao dobru snagu u svojim udarcima sudeći po njegovim brojnim pobjedama nokautom i ima dobar boks. Ako se Padilla bori protiv Pajuela na način na koji je to učinio protiv Kylea Nelsona, mogu vidjeti kako ga Pajuelo hvata serijom, nanosi mu dosta štete i sudac prekida meč.

