Rebić si spašava karijeru povratkom u Italiju?

EPhotopress via Guliver

Nakon što je otišao iz Milana, a Dalić ga izbacio iz reprezentacije, Ante Rebić našao se u teškoj situaciji u karijeri. Otišao je u Tursku kao veliko ime, no zbog ozljeda i slabe forme nije opravdao taj status. U ovoj sezoni upisao je 23 nastupa, odnosno na terenu je proveo svega 691 minutu i za to vrijeme postigao jedan i asistirao za pet pogodaka

Iako ima ugovor do 2025. godine, turski mediji već mjesecima izvještavaju da ga se Bešiktaš jedva čeka riješiti, a čak mu je nudio i dio isplate ostatka ugovora. No Rebić to nije prihvatio, a sada je i službeno višak u turskom velikanu. Izlaz mu se nudi u povratku u Serie A, barem tako tvrdi Gianluca Di Marzio, poznati talijanski stručnjak za transfere.