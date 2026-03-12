Nakon što je dobio otkaz u Hajduku, Mišo Krstičević našao je novi posao

Podijeli :

Mišo Krstičević (68) ponovno je imenovan trenerom NK Jadran Luka Ploče, objavio je hrvatski trećeligaš na svojim društvenim mrežama. Na klupi je naslijedio Darko Cvijanović, koji je smijenjen nakon poraza 3:1 od NK Uskok Klis u prošlom kolu.

Jadran se trenutno nalazi na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice s 30 bodova te još uvijek ima šanse za plasman u viši rang natjecanja, koji će izboriti prve četiri ekipe. Vodeća NK Kustošija ima 40 bodova, dok četvrtoplasirani Uskok ima samo tri boda više od momčadi iz Ploča. Krstičević će na klupi debitirati u subotu upravo protiv vodeće Kustošije.

U klupskom priopćenju navodi se da je Krstičević, nakon što je riješena potrebna dokumentacija s HNK Hajduk Split, odmah odradio prvi trening s momčadi. U klubu poručuju kako ih do kraja sezone čeka puno napornog rada kako bi ostvarili cilj – ulazak među prve četiri ekipe i plasman u viši rang.

U stručnom stožeru uz Krstičevića bit će pomoćni trener Goran Proleta te trener vratara Marijo Batinović. Momčad se već okreće sljedećem izazovu, domaćoj utakmici protiv Kustošije.

Krstičević je u srpnju 2025. preuzeo funkciju voditelja akademije Hajduka, no nedavno je napustio tu poziciju. Kao njegov nasljednik spominjao se Čeh Jiří Plišek, iako ta promjena nikada nije službeno potvrđena. Unatoč novom angažmanu u Jadranu, Krstičević se još uvijek na službenim stranicama Hajduka vodi kao voditelj akademije.

Rođen 1958. u Metkoviću, Krstičević je nogometnu karijeru započeo u NK Neretva Metković, a najveći trag ostavio je u Hajduku, za koji je igrao od 1978. do 1983. godine. Bio je dio momčadi koja je osvojila naslov prvaka Jugoslavije 1979., a među navijačima je ostao zapamćen po borbenosti i predanom pristupu igri.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, vodeći niz hrvatskih klubova te radeći s mlađim kategorijama. Upravo je rad s mladim igračima jedno od područja u kojem je stekao najviše iskustva.