Nino Serdarušić ispao nakon tie breaka trećeg seta

Foto Frane Hrabrov.

Serdarušiću, trenutno 353. na pojedinačnoj ATP listi (najbolji plasman 157. mjesto) ovo je bio šesti poraz zaredom u četvrtfinalima na ATP Challengerima – posljednji put tu je prepreku preskočio u Székesfehérváru u Mađarskoj u ožujku prošle godine, na turniru na kojem je došao do finala.

Nino Serdarušić je bio vrlo blizu plasmanu u polufinale ATP Challengera Falkensteiner Punta Skala Zadar Open, no nakon potpuno izjednačenog meča, napetog do samog kraja, među četvoricu najboljih plasirao se Jozef Kovalík. Slovak je slavio rezultatom 3:6, 6:3, 7:6 (4), i to nakon što je naš tenisač u trećem setu imao 3:1.

Servis je bio vrlo jako oružje obojici tenisača tijekom cijelog meča. U prvom setu jedini break napravio je Serdarušić, u drugom setu Kovalík, a u trećoj dionici Nino je poveo 3:1. Međutim, već u sljedećem gemu je izgubio servis, pa je na kraju odluka pala u tie breaku, u kojem je Slovak, 213. na ATP listi, nakon 4:4 osvojio tri sljedeća poena.

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open je prvi turnir iz ovogodišnje serije Croatian Tennis Pro Tournaments. U tom kalendaru je trenutno 12 turnira, koji će se održati u Petrčanima, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Osijeku i Bolu.

