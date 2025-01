Vekić za SK komentirala “vruću” temu svjetskog tenisa i dopinške skandale Swiatek i Sinnera

Podijeli :

Kontroverznu priču oko Elene Ribakine i Stefana Vukova sada je komentirala i najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić, koja se prvog dana Australian Opena sigurno plasirala u drugo kolo.

Vekić je u prvom nastupu u Melbourneu svladala neugodnu Francuskinju jednoručnog bekenda Diane Parry 6:4, 6:4, a u drugom će kolu igrati protiv bolje iz dvoboja još jedne Hrvatice Jane Fett i bivše wimbledonske pobjednice Markete Vondroušove.

Nakon tog meča Vekić je popričala s kolegom Sašom Ozmom iz srpskog Sport Kluba koji s lica mjesta prati prvi Grand Slam sezone.

“Odmaram, pokušavam sačuvati što više energije i ne provoditi dosta vremena u klubu, pogotovo prvih nekoliko dana kada ima puno ljudi, jer te to jednostavno iscrpi”, kaže Donna.

Nedavno je počela raditi s trenerom Saschom Bajinom.

“Htjela sam promjenu, nekoga tko ima dosta iskustva, kao što je on. Ima odličnu energiju, pozitivan je, zadovoljna sam i za sada sve super funkcionira. Nemam jednu stvar koju bih mogla izdvojiti, ali ako bi mi pomogao nekoliko posto oko svega, to bi bilo super. Imam jako dobar servis, ali voljela bih biti konstantnija i da postotak servisa držim visoko tijekom većeg dijela meča.”

Donna je istaknula da joj je ove godine glavni cilj – osvajanje Grand Slam naslova.

“Kada bih mogla stići daleko tijekom Slamova to bi me zadovoljilo. Najviše bih voljela Wimbledon, ali prihvatit ću i sve ostale.”

Vekić, koja je postavljena za 18. nositeljicu, komentirala je i “vruću” priču oko Elene Ribakine i Stefana Vukova. Njihova je suradnja završila prošlog ljeta, a uoči nove sezone Kazahstanka je otkrila da počinje raditi s Goranom Ivaniševićem.

Međutim, ususret Australian Openu Ribakina je najavila povratak Vukova u tim, da bi potom WTA objavio kako je hrvatski trener pod istragom.

“Priča se, kako ne. Naravno. Vrlo je osjetljiva tema, ne bih htjela previše se miješati. WTA i dalje provodi istragu, pa ćemo uskoro saznati njihovu odluku i vidjeti”, diplomatski je komentirala tu temu Vekić.

Također, osvrnula se na dopinške slučajeve Ige Swiatek i Jannika Sinnera.

“Koliko god ti paziš, uvijek se nešto može dogoditi iako svi apsolutno pazimo. To ne bih htjela ni najgorem neprijatelju da se dogodi i vjerujem da nisu ništa namjerno uzimali. I vjerujem i nadam se tome da će biti sve OK. Može se svakome dogoditi, ali što opreznije, to bolje.”

Emma Raducanu čak je izjavila kako nije htjela uzeti antiseptik protiv uboda insekata iz straha od eventualnog dopinga, no Vekić ne bi išla toliko daleko.

“Dobro sad. Ne treba ni pretjerivati. Ja pazim, ali nisam opsjednuta time. Ako ćemo tako, onda nitko ne bi trebao uzeti ni čokoladu jer sve može biti kontaminirano. Kad bih išla toliko daleko, poludjela bih.”