Nadal otkrio zašto se nije i ranije povukao iz tenisa: ‘Lako je pisati…’

MichaelBaucher Panoramic via Guliver

Rafael Nadal posljednji je naslov u karijeri osvojio na Roland Garrosu 2022., a posljednjih godinu i više dana čak i najvećim obožavateljima Španjolca bilo je teško gledati njegove mečeve – on je pokušavao, ali uglavnom je bio blijeda sjena nekadašnjeg igrača.

To je mnoge potaknulo da se zapitaju zašto se Nadal, koji ima 38 godina, nije ranije umirovio. Odgovor je jednostavan, Rafi je puno značilo što je obitelj bila uz njega.

“Naravno, stvarno je jako lijepo. Ljudi me pitaju: ‘Zašto nisi ranije otišao u mirovinu?’ Lako je davati mišljenja sa strane, dok sjediš na kauču ili pišeš komentare s mobitela ili računala. Ali kada ste zadovoljni s onim što radite, kada je vaša obitelj sretna, želite nastaviti. Moja je obitelj uživala putovati sa mnom na turnire, uživali su u drugačijem načinu života”, rekao je Nadal i dodao:

“Volio bih nastaviti ako nađem drugi način da ovo me ovo usreći. Ali to je zato što imam podršku ljudi koji su pored mene, bili su sretni jer me prate. Da nije tako, bilo bi mi puno teže nastaviti, pogotovo ovako kako stvari stoje u zadnje vrijeme. Činjenica da sam prošlu godinu proveo putujući s obitelji za mene je drugačije, nezaboravno iskustvo”.

Rafi u karijeri ostaje još jedan turnir – Davis Cup u Malagi krajem studenog, koji ćete pratiti uživo na kanalima Sport Kluba.