Kraj najbolje teniske ere: Đoković bolji od Nadala u njihovom posljednjem susretu

AP Photo/Andy Wong via Guliver Image

Legendarni 38-godišnji Španjolac Rafael Nadal još je jednom, za kraj svog suparništva s Novakom Đokovićem, izgubio i u ekshibicijskom meču od najuspješnijeg tenisača svih vremena, u meču za treće mjesto na spektaklu "Slam šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.

Ovaj meč neće ući u službenu statistiku međusobnih dvoboja, kao što je to bio slučaj s onim što su ga odigrali u 2. kolu olimpijskog turnira u Parizu, u kojem je Đoković na putu do zlata koje mu je nedostajalo svladao velikog suparnika sa 6-1, 6-4 i tako došao do prednosti 31-29 u njihovim službenim susretima.

U Rijadu je Đoković slavio sa 6-2, 7-6 (5), ali u središtu pozornosti bio je Nadal koji je objavio da će nastupom za španjolsku Davis Cup reprezentaciju u studenome završiti svoju igračku karijeru.

Na kraju meča veliki suparnici su se zadržali u toplom zagrljaju, a Nadalu je tijekom svečanosti nakon meča darovan pozlaćeni reket.

“Hvala za sve trenutke koje smo dijelili na terenu tijekom naših karijera – imali smo nevjerojatno suparništvo. Pomogao si mi da prijeđem svoje granice pa ti hvala na tome, jer bez toga vjerojatno ne bih bio igrač kakav sam postao”, rekao je Nadal u intervjuu na terenu.

“Bilo je ostvarenje sna što sam mogao igrati više od 20 godina, biti konkurentan i imati priliku igrati na najboljim mjestima na svijetu. Ostvario sam svoj san da postanem profesionalni tenisač i da budem uspješan. Ne mogu dovoljno zahvaliti ljudima na podršci i ljubavi koju sam dobio posvuda”, poručio je Španjolac koji će u Malagi sljedećeg mjeseca još jednom predstavljati svoju zemlju u Davis Cupu, natjecanju u kojem je Španjolsku četiri puta predvodio do naslova.