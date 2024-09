McEnroe: Možda Goran može vratiti hrvatski tenis gdje je bio! Donna mi je previše emotivna

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Bivši američki tenisač John McEnroe komentirao je situaciju u hrvatskom tenisu.

Hrvatska u konkurenciji muških tenisača ima tek jednog tenisača u top 100., to je Borna Ćorić na 99. mjetu.

“Da, Hrvatska ima nevjerojatnu tenisku povijest. Mislio sam da će Ćorić odigrati puno bolje nego što je napravio, ne znam što se događa s njim. Iznenađen sam. Nije li Hrvat bio i dečko koji je igrao protiv Đokovića na Australian Openu? Prižmić, zar ne? Ne sjećam se da sam viđao njegovo ime nakon toga, ali možda on može biti dobar. Da, iznenađen sam s obzirom na bogatu povijest i muškog i ženskog tenisa. I to iz tako malene zemlje kao što je Hrvatska. Možda Goran može preuzeti uzde i vratiti hrvatski tenis tamo gdje je nekada bio”, rekao je McEnroe za Jutarnji list.

Komentirao je i Donnu Vekić.

“Jako mi se sviđa Donna. Kako igra tenis, kako se bori. Udara jako lopticu. Mislit ćete da sam lud jer to čujete od mene, ali mislim da je malo previše emocionalna u mečevima i da joj takvi osjećaji mogu odmoći. Emocije treba iskoristiti tako da vam pomognu, a ne da vam štete. Čini mi se da se ponekad previše unosi u cijeli meč, toliko želi određene stvari i možda previše razmišlja o tome. Lako je meni koji sam uvijek želio galamiti i biti ljutit reći tako nešto, ali… trebala bi više uživati u mečevima, biti pozitivnija. Cijela njezina priča je sjajna i bez problema bi mogla biti top 10 igračica. Sjajno udara lopticu, veliki je borac… Dosta čujem o tome od Pam Shriver koja radi s njom, nadam se da će možda pronaći nekog sportskog psihologa ili sličnu osobu i malo raditi s njima jer mislim da bi joj to pomoglo. Naravno, lako je to meni reći…”

Otkrio je i razmišljanja o Janniku Sinneru koji se našao u doping skandalu.

“Sinner se sigurno jako dobro nosio sa svime. Iskreno, mislio sam da će to više utjecati na njega. Možda samo u prvom kolu i jest, ali čini se da je to uspio prebroditi i da su ljudi spremni prijeći preko toga”, rekao je McEnroe i nastavio:

“Ne znam dovoljno o okolnostima, ali kada čujete da se radi o milijarditom dijelu jedne čestice, počnete se osjećati kao da to sigurno zvuči da ne može učiniti puno. Ja sam ljubitelj tenisa i želim nastaviti vjerovati u ono što se na kraju dogodilo. Drugih informacija nemam i ne znam što je uzeo. Uvijek će biti ljudi koji postavljaju pitanja jer je teško ne razmišljati o tome na nekoj razini, ali ja bih želio ići dalje. Nadam se da je zaključak do kojeg su došli bio istinit.”

Pričao je i o Novaku Đokoviću.

“Teško je to reći. Nikada ne možete isključiti Novaka kada su u pitanju “majori”, iako smo prvi put došli do ozbiljnog pitanja hoće li ikada više osvojiti Grand Slam. Tu je obitelj, pitanje koliko se dugo još može motivirati, a sad je osvojio i olimpijsko zlato. Zapanjen sam i što njegova karijera ovoliko traje. S jedne strane bio bih iznenađen, a s druge ne bih, bilo kakvim raspletom. Govorimo o čovjeku koji je još prošle godine osvojio tri od četiri najveća turnira.