Đoković o zviždanju i ‘dirigiranju’: ‘Odrastao sam s tim mentalitetom’

Publika je ponovno zviždala Novaku Đokoviću, sada u osmini finala Mastersa u Monte Carlu.

Publika, u kojoj su dominirali Talijani jer je protivnik najboljeg svih vremena njihov zemljak Lorenzo Musetti, u jednom se trenutku počela nesportski ponašati, no Đoković je lako odbio njihove napade. Uzvratio je ‘dirigiranjem.

“U takvim situacijama uvijek pokušavam energiju pretvoriti u nešto pozitivno za mene”, objašnjava.

“Ne tražim problem s publikom, ne izlazim na teren sa željom da mi počnu zviždati i ja ću bolje igrati. To nije moj mentalitet. Ali ako ljudi počnu reagirati na određeni način, za koji mislim da ne zaslužujem, mislim da nije fer, i mislim da se to ne može objasniti, onda uzvratim. Odrastao sam s tim mentalitetom, da kada ti netko učini loše, ti se braniš.”

Njegova reakcija nije uvijek ista.

“Nekad sam koncentriraniji, nekad opušteniji. Velika je tenzija na terenu, a Musetti je do tog trenutka bio bolji. Nisam se osjećao dobro jer je on u tom trenutku dominirao. Sve se dogodilo u pravo vrijeme za mene. Imao sam osmijeh na licu i simfoniju za dirigiranje. Upalilo je.”

Novak ne krije da još nije 100 posto spreman.

“Bilo je trenutaka kada se fizički nisam dobro osjećao. Ali to se uvijek događa u prvim mečevima na zemljanoj podlozi. Kada igrate protiv nekoga tako dobrog kao što je Musetti, morate zaraditi pobjedu. Morate se potruditi. Uspio sam pronaći način. Vjerujem u trenažni proces, da sam do sada sa svojom momčadi radio sve kako treba i da će mi to donijeti rezultate. Pariz je grad u kojem želim postići vrhunac forme i sada osjećam da sam na dobrom putu.”

Osjetna je bila promjena u načinu igre, budući da je Nenad Zimonjić postao član njegove momčadi. Prema statistici, protiv Musettija je 30 puta izašao na mrežu.

“Nisam imao osjećaj da je to toliko, ali treba biti što agresivniji, svaku kraću loptu iskoristiti za napad. Musetti jako dobro igra obranu pa je plan bio oduzeti mu vrijeme. Bio je bolji u prvih osam gemova, ali s novim loptama, kod 4:3 za njega, meč se preokrenuo”, podsjeća Novak da je potom vratio izgubljeni break na početku meča: “Imao sam tu zanimljivu komunikaciju s publikom, možda je zbog toga izgubio fokus i počeo griješiti.”

Pohvalio je i Zimonjića, iako odluka o duljini njihove suradnje još nije donesena.

“Nenadov dolazak u momčad donio je novi pogled na moju igru, svježinu i malo drugačiji način razmišljanja o tome kako bih trebao igrati. Mislim da neke od tih elemenata uspješno uvodimo. Nadam se da ću nastaviti u dobrom smjeru.”

Danas oko 14.30 četvrtfinalni suparnik mu je Alex de Minaur, 11. tenisač svijeta iz Australije. Ove kao i ostale mečeve iz Monte Carla, možete pratiti ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

Danas oko 14.30 četvrtfinalni suparnik mu je Alex de Minaur, 11. tenisač svijeta iz Australije. Ove kao i ostale mečeve iz Monte Carla, možete pratiti ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.