Kraj u Madridu za Zvereva i Hurkacza

REUTERS/Dylan Martinez via Guliver

Dva visokorangirana nositelja Alexander Zverev i Hubert Hurkacz završili su natjecanje u Madridu. Zverev je poražen od Francisca Cerundola, a Hurkacz od Taylora Fritza.

Po mjestima na ATP listi i činjenici da se radilo o meču između osmog i 12. nositelja, meč između Hurkacza i Fritza bi se bez problema mogao nazvati derbijem. No Hurkacz je u Madrid došao pun dobrih rezultata i ušao kao favorit.

No, na terenu je Amerikanac to riješio u dva seta 7:6(7:2), 6:4. Na početku drugog seta viđen je samo jedan break. Napravio ga je Fritz, što je ujedno bila i prva break šansa. Do kraja je Fritz imao još četiri, ali niti jedan nije iskoristio. Nije bilo potrebe jer je bez problema sačuvao svoj servis i prošao u četvrtfinale.

A tamo ga čeka Argentinac Francisco Cerundolo. Napravio je iznenađenje i pobijedio četvrtog nositelja Alexandera Zvereva. I to u dva seta. Bilo je 6:3, 6:4. Argentincu, 22. igraču svijeta, bio je dovoljan po jedan break u oba seta, a njemački je tenisač imao break lopte samo u prvom gemu.

