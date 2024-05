Đoković: Motivacija varira, nemam dugoročni plan za trenera

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Image

Na uvodnoj konferenciji za medije, Novak Đoković je sa srpskim medijima govorio o svom razmišljanju o novom treneru, o motivaciji, kao i o potencijalnoj prijelomnoj točki turnira.

„Nisam potvrdio od rastanka sa Goranom da imam trenera za stalno. Rekao sam da je Nenad tu da mi pomogne kao prijatelj i mentor, kao netko koga smatram važnim u životu. Danas dolazi Boris Bošnjaković, on je dio mog tehničkog tima kada je u pitanju analiza mečeva i moje igre. Bio je i glavni trener u Novak teniskom centru. Dugo godina već surađujemo, u različitim ulogama. Bit će sa mnom u Parizu u ulozi teniskog trenera i radi sa mnom analizu, pripremu i taktiku. Poslije ovog turnira nemam nikakav dugoročan plan“, rekao je Đoković.

Tragom toga da mnogi uzrok slabijih igara u prvih pet mjeseci traže u padu motivacije, pitali smo Novaka kako s njom stoji:

„Varira motivacija, nije konstantno, Jedan tjedan ovako, drugi onako. Pokušvam u cijelom procesu održati kontakt sa najvišiom razinom posvećenosti profesionalnom tenisu i onome što je neophodno za daljnje natjecanje i osvajanje najvećih trofeja. Da učinim ono što je do mene – kondicija, tenis, prehrana, psihologija, da održim neminovnu razinu predanosti radu da bih i dalje pretendirao za Grand Slam titule“, kaže Đoković i dodaje:

„Na Slamovima ima i daljnje motivacije na pretek. Na ostalim turnirima je dosta smanjeno, ali Slamovi, reprezentacija… To me i dalje pokreće, daje mi snagu i volju. U suštini, to je meni i dovoljno u ovoj fazi karijere, zato se i dalje bavim. Renking mi nije više prioritet, to me ne zanima, učinio sam tu poprilično dobar posao. Trudim se i uživati u svemu, što nije uvijek moguće, pogotovo ako nemam najmilije sa sobom, onda je otežano, ali dobro, to je nova faza u mentalnom smislu koju moram obraditi i da se na nju adaptiram“.

Tijekom jednog od mečeva u Ženevi, ali i u nekoliko drugih mečeva prošle i ove godine, bilo je primjetno Novakovo drhtanje, što je izazvalo brigu njegovih navijača.

„Ne bih komentirao to što mi drhti ruka. Hvala svima koji se brinu i kojima je stalo. Druge stvari zdravstvene prirode zadržat ću za sebe“.