Nova velika promjena u tenisu odgovara Đokoviću: ‘Mislim da je to sjajna novost’

AP Photo/Zvonko Kucelin via Guliver Images

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australian Opena pobjedom protiv Portugalca Jaimea Farije rezultatom 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2. U sljedećem meču, za ulazak u četvrto kolo, suprotstavit će mu se češki tenisač Tomaš Machač.

Ovom pobjedom Đoković je postao prvi tenisač u povijesti s 150 pojedinačnih pobjeda na Grand Slam turnirima nakon 30. rođendana, pridruživši se Sereni Williams, koja je isto ostvarila u ženskoj konkurenciji. Također, ovo mu je bio 430. Grand Slam meč, čime je prestigao rekord Rogera Federera po broju nastupa na najvećim turnirima.

Komentar na novo pravilo o trenerima

Na ovogodišnjem Australian Openu uvedeno je pravilo koje omogućuje igračima komunikaciju s trenerima, koji više ne sjede na tribinama, već u posebnim kapsulama uz teren. Đoković, koji je u prošlosti često bio kritiziran zbog komunikacije s trenerima tijekom mečeva, pozdravio je ovu promjenu.

“Podržavam to, mislim da je to sjajna novost ovom turniru. Ljude koje tu biram biramo svi mi, interno razgovaramo o tome tko najviše može doprinijeti time što je na terenu. Sretan sam s četvero ljudi koji su tu. Vjerojatno će u budućnosti uvesti mikrofone, ali sad mi je drago da je bez njih. Siguran sam da bi navijačima bilo baš zanimljivo čuti o čemu pričamo. Bilo bi baš mnogo materijala za viralnost”, rekao je Đoković, ali naglasio da to nije u redu.

“Ne sviđa mi se samo to što netko iz tima vašeg protivnika možda to gledati, čuti nešto i onda poslati poruku nekome iz protivničkog tima i on 10 sekundi kasnije ima informaciju. Trebala bi postojati neka privatnost što se tiče taktike na terenu. To ne bi trebalo biti dostupno javnosti jer vam to pravi problem uživo usred meča”, rekao je Đoković.