SK1 od 21.30: Led na vatru, meč sadašnjosti i budućnosti tenisa

Novak Đoković i dalje drži broj jedan, ali s obzirom na njegove godine i sve izvjesniji skori kraj karijere Rafaela Nadala, teniski se svijet priprema za ono što dolazi poslije. A ono što dolazi, tj. već je došlo - su upravo ova dva igrača koja imate prilike gledati večeras na SK1: Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Pripremio Saša Ozmo

Led na vatru, tako neki najavljuju nadolazeći okršaj. Hladnokrvni, germanski Talijan protiv vatrenog, karizmatičnog Španjolca. Dvojica dobrih prijatelja, međutim, dijele poštovanje prema samoj igri i protivnicima, te razumnost u izjavama, svaki na svoj način – Sinner je nešto zatvoreniji, Alcaraz slobodnijeg duha.

“Uvijek je zabavno igrati s Carlosom – izvan terena smo prijatelji, ali na terenu dajemo sve od sebe. Obično prikazujemo dobre mečeve. On je mene dobio ovdje prošle godine, ja njega u Miamiju”, kaže momak iz Južnog Tirola.

Još uvijek su iznimno mladi (Carlitos u svibnju puni 21, a Sinner 23 godine u kolovozu), ali već su nam priredili možda jedan od deset najboljih mečeva 21. stoljeća – četvrtfinale US Opena 2022. godine, kada je Sinner propustio meč loptu, a Alcaraz je nekoliko dana kasnije osvojio prvi od svoja dva Grand Slam naslova.

Čak i tada, kada je po svim ostalim parametrima zaostajao za Alcarazom, Sinner mu je predstavljao izuzetno nezgodnog suparnika, suparnika koji Španjolcu može oduzeti vrijeme ranim hvatanjem lopte i mijenjanjem smjera loptice s lakoćom koju rijetko koji imati.

Sastali su se već sedam puta, međusobni skor je 4-3 za Siner, uključujući i posljednje dvije pobjede – prošle godine u Miamiju i Pekingu. Ipak, ovo je možda prvi put da je dvije godine stariji Talijan favorit.

Razlog? Njegova spektakularna forma od kraja prošle sezone – od tada je nanizao 19 pobjeda, uključujući dvije nad Đokovićem, usput osvojivši Davis Cup, Australian Open i Rotterdam. Obično nakon prvog Grand Slam naslova slijedi lagani pad, ali Sinner ne usporava, već ubrzava.

S druge strane, od prošlogodišnjeg wimbledonskog naslova Alcaraz je bio u krizi do prije sedam-osam dana. Samo jedno finale, i to ono u Cincinnatiju još u kolovozu – zatim problemi s formom i “uživanjem u terenu”, što mu je tako važno, ali i gležnjem.

Zverev ga je u Melbourneu gotovo počistio s terena, na treninzima na južnoameričkoj zemljipriznao je da nije pri sebi, a otkrio je i da ga pogađaju pojedini negativni komentari na društvenim mrežama.

Prošle godine nije izgubio set u Indian Wellsu, a ove je izgubio prvi na turniru – od Mattea Arnaldija. No, od tada se probudio, pa je u četvrtfinalu pojeo Zvereva, prepustivši mu samo četiri gema. Spori beton Indian Wellsa možda je podloga koja Carlitosu najviše odgovara – opet je pun samopouzdanja, ali sa zrncetom olakšanja pred dvoboj sa Sinnerom, kakav nije doživio otkako je u monumentalnom finalu Wimbledona pobijedio Đokovića.

“Iskreno, ne znam kako ću pristupiti nadolazećem meču. Nema sumnje da je Sinner trenutno najbolji tenisač svijeta. Igra nevjerojatno, nije izgubio ove godine, uživam ga gledati kako igra,” rekao je Alcaraz i dodao:

“Veliki izazov za mene, vidjet ću na kojoj sam razini. Izgubio sam zadnja dva meča od njega, morat ću malo prilagoditi igru, pa ćemo vidjeti. Ono što je sigurno je da me čeka najteži meč u godini.”

A Sinner je spreman za promjenu u Alcarazovom pristupu i spreman je za ono što slijedi u sljedećem desetljeću, prvenstveno protiv Carlitosa, ali i protiv ostalih suparnika. Jedan od razloga zašto nije posustao nakon Australije je Sinnerov temperament u kojem rad i smirenost zauzimaju središnje mjesto.

“Kad dođeš do neke razine, onda radiš na konkretnim stvarima. Sada će promijeniti neke detalje u pokušaju da me porazi. Moram biti spreman. Ako me pobijedi, morat ću poraditi na nekim detaljima. To je ono što velika četvorka radi, a mi ćemo pokušati“, kaže Sinner.

Sada smo na osmoj epizodi i razumno je pretpostaviti da ćemo gledati barem trideset, možda i više, u onome što bi trebalo obilježiti desetljeće dugo rivalstvo. Ovo je prvi meč otkako su obojica sazreli i pokazali da su spremni za najveće stvari, njihov prvi meč kao Grand Slam pobjednici.

