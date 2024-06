Pratite na SK: Ovogodišnji Wimbledon će biti jedan od najuzbudljivijih ikada!

Podijeli :

Peter van den Berg / Avalon via Guliver Images

Najprestižniji teniski turnir nam je iza ugla, a prema svemu sudeći, ovogodišnje izdanje trebalo bi biti izuzetno neizvjesno i zanimljivo, a pravog, izglednog favorita za podizanje pehara koji se izdvaja od ostalih - zapravo i nemamo.

Početkom aktualne teniske sezone, odnosno prvim od četiri Grand Slam turnira, Australian Openom – postalo je jasno kako stanje u teniskom vrhu konačno ulazi u jedan tranzicijski period. Unatoč sjajnim predstavama mladih fenomena, Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, najbolji tenisač u povijesti, Novak Đoković je jednostavno odbijao pasti s vrha svjetskog tenisa, iako su izazovi koji su pred njega stavljali navedeni ‘mladi lavovi’ postajali sve teži i kompleksniji.

Alcaraz je prošle godine uspio učiniti nezamislivo i s minimalnim iskustvom igranja na travnatoj podlozi savladati Đokovića u epskom finalu Wimbledona i spriječiti ga da se izjednači s Rogerom Federerom po broju osvojenih titula u All England Clubu.

Međutim, iako je poraz od popularnog ‘Carlitosa’ bio alarmantan nagovještaj kako bi se u teniskom vrhu napokon mogla dogoditi smjena generacija, Đoković je odgovorio furioznom završnicom sezone, odnosno osvajanjem US Opena i ATP Finalsa. Novak je najavio kako njegova dominacija, unatoč mijenju teniske javnosti nakon finala Wimbledona, neće skončati tako skoro.

No, baš kada smo se uvjerili da ‘Nole’ stari poput dobrog vina te su godine za njega samo broj, prva polovica teniske 2024. prošla je u znaku Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza. Sinner je potpuno razoružao Đokovića u Melbourneu i po prvi put je na nekom Grand Slamu otišao do samoga kraja. Alcaraz je u međuvremenu pokazao znakove buđenja nakon turbulentnog starta godine i podigao pehar namijenjen osvajaču Roland Garrosa, a prva dva od četiri velika turnira pripala su članovima ‘mlade garde’. Hoće li se taj trend i nastaviti?

PRVI FAVORITI

U isto vrijeme, Đoković kroz cijelu sezonu djeluje neprepoznatljivo i neuvjerljivo. Gubio je mečeve kakve je prethodnih godina dobivao ‘zatvorenih očiju’, a odisao je nervozom i atipično puno griješio, dok je njegova famozna aura nepobjedivosti naglo izblijedila. Da stvar za Đokovića bude još gora, doživio je lom meniskusa igrajući u Parizu te se ekspresno podvrgnuo operacijskom zahvatu, a čitava teniska javnost ga je već unaprijed otpisala iz konkurencije na Wimbledonu.

Ali, iako pričamo o čovjeku koji je prilično blizu 40. godini života, čovjeku koji se prvi put susreće s ozljedom tog tipa i čovjeku koji je osvojio sve što se osvojiti može, on se odlučio zaigrati u Londonu! Ono što posebno ukazuje na optimizam je pretpostavka da se Đoković ne bi natjecao na londonskoj travi ako ne smatra da ima legitimne šanse za osvajanje osmog wimbledonskog naslova. Ždrijeb za Đokovića izgleda dobro, nalazi se na onoj ‘lakšoj’ strani, što je ključno za sedmerostrukog osvajača, kako bi malo po malo mogao podizati razinu svog tenisa, a startat će u utorak protiv Čeha Vita Koprive. Ipak, za Novaka će ovaj Wimbledon biti specifičan, jer nakon dugog niza godina dolazi u All England Club bez titule neprikosnovenog prvog favorita, a ta uloga bi mu trebala odgovarati, obzirom na sve okolnosti koje ga prate u 2024.

Pa tko je onda prvi favorit?

Prema kladionicama, to je Talijan Jannik Sinner. Ovom riđokosom mladiću iz Južnog Tirola su se baš svi komadići slagalice spojili u jednu moćnu cjelinu. U aktualnoj sezoni posjeduje nevjerojatan omjer pobjeda i poraza, čak 38-3, a sasvim zasluženo se i po prvi put u karijeri dokopao prvog mjesta na ljestvici najboljih tenisača svijeta. Ipak, određeni upitnici su se nadvijali nad njegovom igrom na travi, ali veliku većinu ih je uspio pobrisati fenomenalnim nastupom u njemačkom Halleu. Na prestižnom turniru iz serije 500, Talijan je djelovao sve bolje i bolje, a osobito ohrabruje što pobjeđuje čak i kada ne igra svoj najbolji tenis.

Glavni konkurent, bit će mu spomenuti Carlos Alcaraz. Branitelj wimbledonskog naslova je, vjerujem, mnogima prvi favorit u Londonu, ali pomalo zabrinjava što je odigrao svega dva meča na travi ove sezone. Ponovno je zaigrao u londonskom Queen’s Clubu gdje je također branio naslov, ali izbacio ga je trenutno najbolji Britanac Jack Draper, već na drugoj prepreci. Međutim, suludo brzom prilagodom na travnatu podlogu koju je prikazao prošle godine, nema previše razloga da sumnjamo u eksplozivnog Španjolca, no nijansa i trenutna forma ipak naginju na stranu Sinnera.

Rano ispadanje u Queen’s Clubu, koštalo je Alcaraza gubitka drugog mjesta na ATP ljestvici koje je ponovno preuzeo Novak Đoković, što znači da su dva prva favorita opet na istoj strani ždrijeba te s nestrpljenjem očekujemo eventualni polufinalni okršaj između dva buduća (u velikoj mjeri i sadašnja) vladara svjetskog tenisa.

Dakle – Sinner, Alcaraz i Đoković – to nam je krug prvih favorita, međutim ostaje dojam kako postoji još nekoliko pojedinaca spremnih i zrelih za iznenađenje na ovogodišnjem Wimbledonu.

DARK HORSE KANDIDATI

Prije svih, treba istaknuti Aleksandra Zvereva, čovjeka koji je na prva dva Grand Slam turnira igrao finale i polufinale i tako pokazao da su posljedice one stravične ozljede gležnja potpuno iza njega. Iako naizgled posjeduje sva potrebna oružja da bude svrstan u najvišu kategoriju tenisača na travi, Zverev suvišno pasivnim pristupom ne uspijeva izvući maksimum na najbržoj podlozi u svijetu tenisa. Doduše, visoka razina samopouzdanja i solidan nastup u Halleu gdje je stigao do polufinala sugeriraju da bi ipak mogao biti nešto ozbiljniji faktor na ovogodišnjem Wimbledonu, turniru na kojem nikada nije išao dalje od osmine finala.

Tenisači s moćnim početnim udarcem nerijetko briljiraju na travi, a kako onda ne spomenuti Poljaka Huberta Hurkacza koji već godinama unazad posjeduje vjerojatno najbolji servis na ATP Touru. U Londonu je već jednom igrao polufinale, bilo je to 2021. kada je za njega ipak prejak bio Matteo Berrettini. Prošle godine je također vladao osjećaj da Hurkacz može doći do zapaženog rezultata, ali nije mogao preskočiti psihološku barijeru koju je pred njega postavio Novak Đoković u osmini finala. Popularni ‘Hubi’ ove sezone izgleda dobro i djeluje kako je značajno kompletirao svoj teniski arsenal, a i sam Poljak zna da mu Wimbledon predstavlja najbolju priliku za osvajanje Grand Slama. Defintivno je riječ o igraču kojeg nijedan igrač neće htjeti vidjeti u ždrijebu.

Amerikanci će svoje nade položiti u Taylora Fritza koji je nakon strahovito razočaravajuće travnate sezone prošle godine djeluje odlično u 2024. Na Wimbledon će doći sa trećom titulom iz engleskog Eastbournea, a treba kazati kako, suprotno onome što ranking sugerira, igra vjerojatno i najbolji tenis u karijeri. Gledajući ga prošlog tjedna u Eastbourneu, stekao sam dojam kako mu, inače moćan prvi servis, izgleda bolje nego ikada, a dojam je da mu je gotovo nemoguće napraviti break. Naravno, treba ga još vidjeti u meču visokog uloga, protiv nekoga od najboljih reternera u svijetu tenisa. Fritz je ove sezone strahovito konzistentan, a ono što posebno veseli su dobri nastupi na Grand Slamovima koji su kod, trenutno 13. tenisača svijeta, u prošlosti izostajali. Igrao je četvrtfinale Australian Opena i osminu finala Roland Garrosa, a dojam je kako su se zvijezde posložile za jedan pravi rezultat na Wimbledonu.

Sljedeći tenisač kojeg moram spomenuti u dark horse kategoriji je Bugarin Grigor Dimitrov. Moram priznati kako je uvrštavanje ‘Griše’ na ovu listu možda i pomalo subjektivno, obzirom kako travnata podloga, suprotno pretpostavci mnogih, statistički najmanje odgovara desetom tenisaču svijeta. Međutim, smatram kako brojke ne odaju pravi dojam zbog (nažalost) vrlo malog broja turnira koji imaju svoje mjesto na teniskom kalendaru. Dimitrov j zadnjih godinu i pol dana proživljava tenisku renesansu ulaskom u veteranski stadij karijere, a to je rezultiralo najboljim i najkonzistentnijim predstavama u karijeri ‘Baby Federera’. Nevjerojatno je da igrač s toliko raskošnim talentom i širokim spektrom teniskih oružja još uvijek nije osvojio jedan veliki turnir u svojoj karijeri, no rekao bih da u ovim godinama ima najbolju šansu za takvo što. Ako Dimitrov uspije održati svoju najbolju razinu tenisa kroz dva tjedna, onda svakako ima šanse za kreiranje velikog iznenađenja u All England Clubu.

Posljednji tenisač kojeg bi svrstao u kategoriju onih na koje treba obratiti posebnu pozornost je domaći predstavnik, Jack Draper. Otkad je Andy Murray završio svoje najbolje teniske dane, Britanci očajavaju za jednom velikom zvijezdom koja će iz godine u godinu biti pretendent za wimbledonski naslov. Taj potencijal apsolutno posjeduje Jack Draper, trenutno 28. tenisač svijeta. Da su ga ozljede zaobišle u onoj ranoj fazi seniorske karijere, vjerujem kako bi danas možda bio i dio elitnog Top 10 društva, no još uvijek je riječ o vrlo mladom tenisaču kojem se nigdje ne treba žuriti. Draper je ove sezone postao prava zvijezda na Otoku, a forma koju je prikazao na travi je zbilja zavidna. Osvojio je turnir u Stuttgartu pobjedom nad povratnikom Berrettinijem, a koliko mu trava dobro odgovara, potvrdio je spomenutom pobjedom protiv Carlosa Alcaraza u Queen’s Clubu. Još uvijek se postavlja mnoštvo upitnika na račun njegove fizičke spreme i pitanje je koliko će njegovo tijelo izdržati te duge mečeve na tri dobivena seta.

Postoji još nekoliko igrača koji djeluju kao da u sebi imaju goriva za potencijalno iznenađenje, a smatram kako vrijedi spomenuti Tommyja Paula, Jana-Lennarda Struffa, Mattea Berrettinija, Aleksandra Bublika i Holgera Runea. Svaki od navedenih tenisača definitivno može otići daleko ove godine u Londonu, u slučaju pronalaska one idealne forme, osobito Amerikanac Fritz koji igra vjerojatno i najbolji tenis svoje karijere.

HRVATI NA WIMBLEDONU

Što se domaćih predstavnika na Wimbledonu tiče, moram reći da je 2024. vjerojatno i najgora godina za hrvatski tenis od samostalnosti. U muškoj pojedinačnoj konkurenciji imat ćemo samo jednog predstavnika, trenutno 89. tenisača svijeta – Bornu Ćorića. Borna ima sezonu za zaborav, a trava mu nikada nije bila omiljena podloga, a posebno zabrinjava što je umjesto igranja pripremnih turnira na travi odlučio nastupati na zemljanom challengeru u Sassuolu gdje je poražen od 222. tenisača svijeta, Juana Pabla Fichovicha. Nažalost, moram kazati da bi, obzirom na sve trenutne okolnosti, bilo kakav solidan rezultat Ćorića na Wimbledonu u bio okarakteriziran kao veliko iznenađenje. U prvom kolu neće imati jednostavan zadatak. Igrat će protiv kvalifikanta Felipea Meligenija Alvesa koji je u All England Clubu već odigrao tri kompetitivna meča što bi moglo stvoriti bitnu razliku.

U ženskoj konkurenciji imamo dvije uzdanice, riječ je o Petri Martić i Donni Vekić. Obje djevojke također u 2024. imaju formu koja se kreće silaznom putanjom. Petra će u prvom kolu igrati protiv 23-godišnje Britanke, Francesce Jones što nikada nije jednostavan zadatak kada se igra na engleskoj travi, iako Martić ima ulogu favorita. Nadam se da na Wimbledonu može pronaći tragove nešto bolje forme.

Kao i prošle godine, najveća hrvatska uzdanica na Wimbledonu bit će Donna Vekić koja obožava igrati na travi. Naša jaka udaračica također ima toplo-hladnu sezonu, ali prije dolaska u London, igrala je finale WTA 500 turnira u Bad Homburgu i pokazala nam je da se na nju mora ozbiljno računati u Londonu. Donna će imati ulogu favorita u prvom kolu protiv Xiyu Wang. Nevjerojatno, Osječanka nikada na Wimbledonu nije išla dalje od osmine finala, a nadamo se kako baš ove godine može probiti tu barijeru – samopouzdanja joj svakako ne bi trebalo manjkati.

Ako je za Hrvatsku singl konkurencija u lošoj situaciji, barem se možemo podičiti sjajnim igračima u konkurenciji parova. Na Wimbledonu će zaigrati čak trojica Hrvata u parovima, Ivan Dodig s Amerikancem Austinom Krajicekom, Mate Pavić u kombinaciji s Marcelom Arevalom, dok će Nikola Mektić za partnera imati Nizozemca Wesleyja Koolhofa. Objektivno gledajući, sva trojica mogu napraviti ozbiljan rezultat, pa čak i otići do kraja, stoga ćemo parove pratiti s ozbiljnom dozom optimizma.

Kao i svake godine, Wimbledon možete pratiti ekskluzivno na kanalima Sport Kluba, a družimo se uz vrhunski tenis iz Londona od 1. do 14. srpnja.