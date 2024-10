Oglasio se i Novak: Rafa, jedna objava nije dovoljna…

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver Image

Vijest dana u četvrtak u sportskom svijetu je povlačenje Rafaela Nadala, drugog najsupješnijeg igrača u povijesti tenisa. Čekalo se da se povodom njegove mirovine oglasi i Novak Đoković, a 37-godišnji Srbin to je učinio objavom na instagramu.

Mnoge velike bitke su tijekom godina vodili Nole i Rafa i njihovo rivalstvo gotovo univerzalno se smatra najvećim u povijesti tenisa.

Ukupno su odigrali 60 mečeva (posljednji na Olimpijskim igrama u Parizu), a Srbin je uspješniji sa 31 pobjedom.

“Rafa, jedna objava nije dovoljna da izrazi poštovanje koje imam prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Inspirirao si milijun djece da počnu igrati tenis i mislim da je to najvjerojatnije najveće dostignuće koje itko može poželjeti. Tvoja upornost, posvećenost i borilački duh će se podučavati desetljećima. Tvoje nasljedstvo će živjeti zauvijek. Samo ti znaš što si morao izdržati da bi postao opća ikona našeg sporta. Hvala što si me gurnuo do samih granica u našem rivalstvu koje je najviše utjecalo na mene kao igrača. Tvoja strast prilikom predstavljanja Španjolske je uvijek bila upečatljiva. Želim ti najbolji mogući oproštaj u Malagi sa Davis Cup reprezentacijom Španjolske. Bit ću tu osobno da odam poštovanje tvojoj zvijezdanoj karijeri”, napisao je Novak Đoković.