Luka Mikrut slavio u okršaju Hrvata i prošao u drugo kolo Zagreb Opena

Splićanin Luka Mikrut pobijedio je u prvom kolu ATP Challengera Zagreb Open Zagrepčanina Roka Horvata sa 6-1, 7-6 (2) na središnjem terenu teniskog kompleksa Šalata i tako se pridružio Dinu Prižmiću, Nini Serdarušiću i Mateju Dodigu u drugom kolu pojedinačne konkurencije.

Mikrut je opravdao ulogu favorita u ovom dvoboju, lakoćom osvojio prvi set i poveo 2-0 u drugom, ali se 23-godišnji Roko Horvat vratio u meč i kod 5-4 servirao za osvajanje drugog seta.

“Nakon prošlotjedne titule u Bolu imam samopouzdanja i ušao sam u meč puno bolje nego on. Relativno sam vodio set i 2-0 i onda bez nekog dobrog razloga ušao u neke greške, neku nervozu. On je to iskoristio najbolje što je mogao. Na kraju je imao i servis za set, ali osjetio sam da i njemu nije svejedno, jer nije igrao puno turnira, da je malo nervozan. Na kraju sam uspio dići razinu u ‘tie-breaku’ i dovršiti meč”, izjavio je 20-godišnji Splićanin.

Roko Horvat je ovim nastupom završio profesionalnu tenisku karijeru.

“Sretan sam što se to dogodilo ovdje, na Šalati, gdje sam odrastao, u glavnom ždrijebu Challengera, protiv igrača kojega jako dobro poznajem i s kojim dijelim trenera kad sam ovdje. S obzirom na to da nisam puno igrao u zadnje vrijeme, dobro sam odigrao. Super je što sam zadnji turnir mogao ovdje odigrati”, rekao je Roko koji iza sebe ima naslov u parovima s cijenjenog juniorskog turnir Eddie Herr, nastupe za mlađe reprezentativne selekcije te jedan osvojen ITF turnir u pojedinačnoj konkurenciji u Celju 2022.

Luku Mikruta u drugom kolu čeka vršnjak, 20-godišnji Portugalac Henrique Rocha, koji u Zagrebu nastupa kao 203. tenisač svijeta te je 300 mjesta bolje rangiran od Splićanina.

“Znamo se dugo, ali nismo igrali jedan protiv drugoga. Ima dobre rezultate, igra dobar tenis, ali znam što bih trebao raditi. Ne sumnjam da mogu dobiti, ako igram dobro”, zaključio je Luka koji će u srijedu zaigrati i u konkurenciji parova s Matejom Dodigom, a suparnici u prvom kolu su im subotička braća Ivan i Matej Sabanov, postavljeni za druge nositelje.

Nažalost, u srijedu je od turnira parova morao odustati Nino Serdarušić, a kao razlog je naveo glavobolju. Serdarušić nije odustao od pojedinačne konkurencije, u kojoj bi u četvrtak trebao igrati meč za plasman u četvrtfinale protiv Mateja Dodiga.