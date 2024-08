Đoković o Sinnerovom doping skandalu: ‘Razumijem igrače koji se pitaju jesu li i oni tretirani na isti način’

Podijeli :

ChrysleneCaillaud Panoramic via Guliver

Novak Đoković došao je na press konferenciju uoči početka US Opena. Postavljala su se razna pitanja, a nije se moglo izbjeći ni ono vezano uz situaciju oko Jannika Sinnera.

Novak je upitan da komentira situaciju s Jannikom Sinnerom, a branitelj naslova na US Openu je rekao:

„Ovakvi primjeri su razlog zašto smo osnovali PTPA koja stopostotno zastupa igrače i brine da svaki centimetar bude pokriven kako bi igrač mogao živjeti od ovog sporta. Razgovarali smo o ‘dubini’ Toura, o tome koliko igrača može živjeti od tenisa… Puno je tema koje se obrađuju u PTPA-i, a još nismo prepoznati onoliko koliko bismo htjeli biti prepoznati unutar teniskog ekosustava. Kada je riječ o Janniku, PTPA je uvijek za standardizirane protokole. Razumijem frustraciju igrača jer nema konstantnosti. Prošlo je pet ili šest mjeseci otkako je to priopćeno njemu i njegovom timu. Puno je propusta u sustavu, razumijem osjećaje igrača koji se pitaju jesu li i oni tretirani na isti način”, zaključio je Đoković.

Drugi tenisač svijeta nastavio je:

“Nadam se da će vladajuća tijela u tenisu naučiti nešto iz ovoga, jasno je da mora doći do promjene. Neki su imali slične slučajeve ili iste slučajeve s različitim ishodima. Je li to pitanje financija, odnosno mogućnosti da si igrač priušti učinkovitiju pravnu obranu… Ne znam je li to točno, ali moramo standardizirati stvari kako bi svaki igrač – bez obzira na rang i profil – bio jednako tretiran.”