Čilić priprema Nadala za Laver Cup

Speed Media Icon Sportswire via Guliver Images

Marin Čilić pridružio se Rafaelu Nadalu u pripremama za Laver Cup koji se od 20. do 22. rujna igra u Berlinu.

Španjolac je odlučio da neće igrati na US Openu jer nije dovoljno spreman za to, no natjecanje u slavu Roda Lavera više je egzibicijski nego naporan turnir. Neće morati ni igrati singlove na njemu ako ne želi ili ne može.

Čilić se Nadalu pridružio samo privremeno jer sljedeći tjedan sudjeluje na challengeru u svojoj akademiji na Mallorci, tako da će zajedno raditi samo do početka ovog natjecanja. Hrvat je dugo bio na bolovanju, preskočio je gotovo cijelu prošlu godinu, a u ovoj još nema pobjedu. No, odigrao je samo četiri turnira. Trenutno je 1083. tenisač na svjetskoj listi. Posljednji turnir odigrao je još u veljači u Buenos Airesu. Izgubio je od Laszla Djerea. Njegova posljednja pobjeda bila je u Puneu u Indiji u prvom tjednu siječnja prošle godine.

Akademija Rafaela Nadala, iako je u vlasništvu kralja zemljane podloge, također ima tvrde podloge, a kako se na njoj igraju i Laver Cup i ovaj challenger, Španjolac i Hrvat su se lako dogovorili.