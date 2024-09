Britanski tenis ima novu zvijezdu, dominantni Draper ušao u četvrtfinale US Opena

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Ušao je u svoje prvo Grand Slam četvrtfinale.

Britanski tenisač Jack Draper plasirao se u četvrtfinale zadnjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira, US Opena u New Yorku, on je u dvoboju 4. kolu bio uvjerljiv protiv Čeha Tomaša Machača sa 6-3, 6-1, 6-2.

Za 22-godišnjeg Drapera ovo je prvi plasman u četvrtfinale nekog Grand Slama, dosada mu je najbolji rezultat bio 4. kolu u New YOrku lani, a korak dalje pokušat će napraviti protiv pobjednika susreta između Australaca Alexa De Minaura i Jordana Thompsona.