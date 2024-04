Tko je idući protivnik Conora McGregora? Nadimak mu je ‘Željezni’

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver Images

Nakon što je više od godinu dana čekao da se njegova borba protiv Conora McGregora konačno zakaže, Michael Chandler razumije uloge koji su na stolu za UFC 303.

Dugo se čekalo da se trostruki Bellatorov prvak u lakoj kategoriji dočepa McGregora nakon zajedničkog nastupa kao trenera na The Ultimate Fighteru 31 početkom 2023. Od McGregorove drame s UFC-ovim antidopinškim programom do Irčeve nedavne promotivne turneje za njegov film Road House , Chandler je strpljivo čekao priliku da se vrati svom primarnom poslu, a to je borba. Iako priznaje da je bilo nekoliko zabrinjavajućih trenutaka kada se pitao hoće li se borba zaista dogoditi, Chandler sada više ne sumnja da će se McGregor pojaviti 29. lipnja.

“Možda sumnjam da on trenira jednako naporno kao ja,” rekao je Chandler “Kada potpiše svoje ime na ugovoru, da, bacit će dim i ogledala, da, on će trolati. On je showman. Voli biti gospodar lutaka. Voli dobivati reakcije. Ali kad se svede na to, Conor McGregor, Mac se vratio, najveći povratak u povijesti borilačkih sportova o kojem je pričao ovoliko dugo, na ovaj je datum potpisao ugovor. Čovjek će se pojaviti. Bit će Božja volja ili smiješan ludi splet okolnosti da se on ne pojavi. To je moje osobno mišljenje.” Pod pretpostavkom da se katastrofa ne dogodi, McGregorov povratak dogodit će se gotovo točno tri godine nakon što je pretrpio razoran slom noge u svom posljednjem nastupu protiv Dustina Poiriera 2021.

Bio je to dug put natrag za irsku superzvijezdu nakon što se nosio s ozljedom koja je zauvijek promijenila karijere bivših prvaka poput Andersona Silve i Chrisa Weidmana. Konkretno, Silva nikada nije izgledao isto nakon što je doživio sličan slom noge. Njegov mandat u UFC-u završio je s omjerom 1-5 i jednim ‘no contestom’ u posljednjih sedam borbi u oktogonu. McGregor također puni 36 godina samo dva tjedna nakon UFC-a 303, tako da vrijeme isto nije na njegovoj strani. Zato Chandler vjeruje da će UFC 303 biti trenutak godine koji se ne smije propustiti u borilačkim sportovima, jer ili će McGregor dokazati da se stvarno vratio nevjerojatnom izvedbom, ili će potencijalno odšepati iz oktogona posljednji put u svojoj karijeri.

“Najvjerojatniji scenarij je da odem tamo i potpuno ga razmontiram i to bi moglo biti posljednji put da vidimo Conorovu borbu.” 29. lipnja za McGregora bi moglo biti “napravi ili umri”, ali Chandler obećava da su ulozi jednako visoki za njega. “Ne mogu izgubiti od tipa kojeg nema tri godine. Ne mogu izgubiti od tipa koji je otpisan. Ne mogu izgubiti od tipa koji je odustao i spava na svilenim plahtama na svojoj Lamborghini jahti. Ne mogu izgubiti od tog tipa. Dakle, postoji veliki pritisak.”