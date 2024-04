Robert Whittaker o borbi s Chimaevim: ‘Odvest ću ga u rat’

Podijeli :

Bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji Robert Whittaker nastoji slomiti samopuzdanje Khamzata Chimaeva u oktogonu.

“Mislim da je impresioniran pogrešna riječ”, rekao je Whittaker.

“Mislim da je on dobar borac i dobro zna što radi, ulazi u oktogon s nesumnjivim samopouzdanjem u ono što može učiniti. A to čini vrlo opasan recept. Ali to je također nešto što, ako se poljulja, onda ne znate na koju će stranu karte pasti. Tako da se veselim što ću to testirati, da vidim koliki je hype.”

Nije prvi put da se Whittaker našao u ovoj poziciji. Prije nego što je nadmašio Paula Costu na UFC-u 298, borio se protiv Dricusa du Plessisa, koji je tada bio izazivač u brzom usponu, a nije bio testiran protiv protivnika koji su se već borili za naslov.

Du Plessis ga je zaustavio u prvoj rundi njihovog UFC 290 obračuna i onda porazio Seana Stricklanda kako bi osvojio UFC naslov u srednjoj kategoriji na UFC-u 297.

Unatoč debitantskoj pobjedi Chimaeva u srednjoj kategoriji nad bivšim prvakom u poluteškoj kategoriji Kamaruom Usmanom, UFC-ov komentator Joe Rogan nazvao je Whittakera “pravom borbom” za neporaženog borca.

“Jako se veselim ovoj teškoj borbi. Želim zadržati isti pobjednički mentalitet u ovu borbu, i pokušati ga odvesti u rat. On je bauk u diviziji u ovom trenutku – nitko se ne želi boriti protiv njega. Nitko ne želi ući u oktogon s njim. A sada sam ja dobio priliku, što će biti zabavno. Mislim da me uzbuđuju takve borbe, jer su to testovi. To su vrste borbi u kojima osjećam veliku čast i ponos.”

Budući da je Whittaker prvi meč od pet rundi u karijeri Chimaeva, mnogi vjeruju da bi to moglo predstavljati katastrofu za neporaženog borca. Whittaker je proveo punih 25 minuta u šest različitih prilika, izašavši kao pobjednik u četiri od njih – uključujući uzastopne pobjede nad Yoelom Romerom pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li i ovu, do sada najtežu prepreku, uspjeti preskočiti Čečenski ‘Vuk’ Chimaev.

