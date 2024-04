Hrgović o Duboisu: ‘On je je**no glup tip… Izgubim li od njega, umirovit ću se’

Podijeli :

Napokon je i službeno potvrđeno kako će se Filip Hrgović 1. lipnja u Rijadu boriti protiv Daniela Duboisa.

Bit će to dosad najveći meč Hrgovićeve karijere.

“Jako sam uzbuđen oko ovog meča, to je sjajna borba za mene. Nisam mogao poželjeti bolju borbu. Posljednjih godina prozivam ovakve protivnike i napokon imam priliku. On je dobar boksač, ali njegov mi stil savršeno odgovara. Pobjeda u ovom meču stavit će me na jedno drugo mjesto i ljudi će nakon meča puno više toga znati o meni”, poručio je Hrgović u intervjuu za Boxing Social.

Analizirali su i Duboisa.

“On boksa osnovnim stilom, jako je spor i možeš unaprijed vidjeti njegove udarce. Ima vrlo lak stil za pripremiti se. Nije netko iz kontra garda ili neki ludo brzi boksač. On je spomenuo sparing gdje je dobio batina. On je je*eno glup tip. Zašto je to spomenuo, treba šutjeti o tome, a ja govoriti. A on je govorio o tom sparingu na kojem je bio uništen”, rekao je Filip, okrenuvši se posebno tom sparingu koji su odradili prije par godina:

“Bilo je to davno, bio je mlad, ali i ja sam bio, tada sam tek postao profesionalac. Dogovorili smo četiri sparinga, u tri sam ga prebio pa su me prije četvrtog nazvali i rekli da se ne osjeća dobro. Kasnije sam saznao da je otkazao meč koji je trebao imati i da je završio u bolnici. Nisam ga nokautirao, ali očito sam ga ozlijedio. Nije mogao nositi se s mojim pressingom, brzinom i inteligencijom.”

Kaže da o porazu ne razmišlja, ali da se on dogodi:

“Poraz u ovom meču bi me razorio. Jer već godinama tražim ovakav meč. Napokon sam dobio priliku i izgubim li ovaj meč, umirovit ću se. Mislim da sam najbolji na svijetu, da mogu pobijediti bilo koga, izgubim li od je**nog Duboisa očito nisam ni blizu toga i umirovit ću se ako se to dogodi. Ne želim govoriti o tome, ne sviđa mi se ni sama pomisao”, kaže Hrgović.